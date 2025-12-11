'आपका लड़का हमारे पास है...', 9वीं के छात्र ने रची खुद के अपहरण की साजिश; पिता से फोन कर मांगी दो लाख की फिरौती
करनाल के गांव घीड़ में नौंवी कक्षा के छात्र ने खुद के अपहरण की साजिश रची और अपने पिता से दो लाख रुपये की फिरौती मांगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल के गांव घीड़ निवासी नौंवी कक्षा के एक नाबालिग बच्चे ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रच डाली। इतना ही नहीं किशोर ने खुद अपने पिता को अपहरण की सूचना दी और बदले में दो लाख रुपये की फिरौती मांगी।
आनन-फानन में कुंजपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और लोकेशन के आधार पर बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार बच्चे ने ऐसा क्यों किया।
सोमनाथ ने बताया कि उसका बेटा घीड़ के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन करीब 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। बुधवार सुबह 11 बजे स्कूल की मैडम ने बच्चों को परिजनों के घर भेजा और बच्चे को बुलाने को कहा। उसी समय पता चला कि वह 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। जबकि वह रोज घर से स्कूल के लिए तैयार होकर निकलता था और दोपहर का खाना खाकर फिर शाम को घर लौट आता था।
बुधवार को भी वह घर से तो निकला लेकिन वापस नहीं आया। इसके बाद घर पर फिरौती का फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि आपका लड़का उनके पास है, दो लाख रुपये तैयार रखना। कॉल के बाद फोन काट दिया गया। इसके बाद परिवार में दहशत फैल गई और सभी ने मान लिया कि बच्चे का सच में अपहरण हो गया है।
थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि शिकायत मिलते ही तुरंत मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने तकनीकी सहायता से कॉल करने वाले नंबर को ट्रेस किया और उसी लोकेशन से बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस बच्चे से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।