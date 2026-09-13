6 साल की मानवी ने किया करनाल का नाम रोशन, 13 सिंतबर को मुंबई में मिलेगा सम्मान
करनाल की छह वर्षीय मानवी को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसका सम्मान 13 सितंबर ...और पढ़ें
HighLights
छह वर्षीय मानवी को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया।
मानवी ने दो वर्ष की उम्र से ताइक्वांडो का प्रशिक्षण शुरू किया।
पिता ने बच्चों को खेलों से जोड़कर अनुशासन सिखाने की अपील की।
जागरण संवाददाता, करनाल। शहर की छह वर्षीय बेटी मानवी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से करनाल का नाम रोशन किया है। मानवी को वर्ल्ड रिकार्ड आफ एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। 13 सितंबर को मुंबई में इंग्लैंड और भारत की टीम की ओर से उसे सम्मानित किया जाएगा।
मानवी लगातार अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। मानवी ने महज दो वर्ष की उम्र में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण शुरू किया था। वर्ष 2023 और 2025 में वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी है। प्रथम कक्षा में पढ़ने वाली मानवी खेलों के साथ पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
मानवी ने बताया कि उसके पिता ही उसे प्रशिक्षण देते हैं और उनके साथ अभ्यास करना उसे बहुत अच्छा लगता है। पिता ने कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। खेलों से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से खेल गतिविधियों से जोड़ने की अपील की।