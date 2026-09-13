6 साल की मानवी ने किया करनाल का नाम रोशन, 13 सिंतबर को मुंबई में मिलेगा सम्मान

जागरण संवाददाता, करनाल। शहर की छह वर्षीय बेटी मानवी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से करनाल का नाम रोशन किया है। मानवी को वर्ल्ड रिकार्ड आफ एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। 13 सितंबर को मुंबई में इंग्लैंड और भारत की टीम की ओर से उसे सम्मानित किया जाएगा।

मानवी लगातार अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। मानवी ने महज दो वर्ष की उम्र में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण शुरू किया था। वर्ष 2023 और 2025 में वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी है। प्रथम कक्षा में पढ़ने वाली मानवी खेलों के साथ पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है।