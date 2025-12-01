करनाल में भीषण सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत, पुलिस की जांच शुरू

संवाद सहयोगी, जलमाना। जलमाना क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों से पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। एक हादसे में करनाल की शिव कालोनी के 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे हादसे में एक मोटर साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घटनाओं में पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जलमाना नहर पुल के पास सोमवार को सड़क दुर्घटना में शिव कालोनी निवासी 25 वर्षीय दिनेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। दिनेश शर्मा बाइक पर करनाल से असंध की ओर जा रहा था। जैसे ही वह जलमाना नहर पुल के पास पहुंचा तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दिनेश का हेलमेट टूटकर चकनाचूर हो गया। दुर्घटना के बाद दिनेश कार के अगले हिस्से में फंस गया। लोगों ने काफी प्रयास के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। सूचना मिलते ही जलमाना पुलिस चौकी से एएसआई सुंदर सिंह तथा चौकी दीवान नीरज शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान युवक के बैग से चावल मिले, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह किसी चावल कंपनी या राइस मिल में कार्यरत था।

ट्राली से टक्कर बाइक सवार रवि कुमार घायल दूसरी दुर्घटना जलमाना से असंध रोड पर एक निजी पैलेस के पास हुई। रामनगर निवासी रवि कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर करनाल अपने काम से गंतव्य की ओर जा रहा था कि अचानक गट्ठे से लदी ट्राली से टकरा गया और उसकी मोटरसाइकिल आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसके कंधे तथा सिर में गंभीर चोटें आई है।