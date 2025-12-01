Language
    करनाल में भीषण सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत, पुलिस की जांच शुरू

    By Ashwani Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    जलमाना क्षेत्र में दो सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना में, करनाल के दिनेश शर्मा की जलमाना नहर पुल के पास कार से टक्कर में मौत हो गई। दूसरी घटना में, रवि कुमार असंध रोड पर ट्रॉली से टकराकर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है।

    जलमाना में दो सड़क हादसे, एक की मौत; एक घायल।

    संवाद सहयोगी, जलमाना। जलमाना क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों से पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। एक हादसे में करनाल की शिव कालोनी के 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे हादसे में एक मोटर साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घटनाओं में पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    जलमाना नहर पुल के पास सोमवार को सड़क दुर्घटना में शिव कालोनी निवासी 25 वर्षीय दिनेश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। दिनेश शर्मा बाइक पर करनाल से असंध की ओर जा रहा था। जैसे ही वह जलमाना नहर पुल के पास पहुंचा तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दिनेश का हेलमेट टूटकर चकनाचूर हो गया। दुर्घटना के बाद दिनेश कार के अगले हिस्से में फंस गया। लोगों ने काफी प्रयास के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। सूचना मिलते ही जलमाना पुलिस चौकी से एएसआई सुंदर सिंह तथा चौकी दीवान नीरज शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान युवक के बैग से चावल मिले, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह किसी चावल कंपनी या राइस मिल में कार्यरत था।

    ट्राली से टक्कर बाइक सवार रवि कुमार घायल

    दूसरी दुर्घटना जलमाना से असंध रोड पर एक निजी पैलेस के पास हुई। रामनगर निवासी रवि कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर करनाल अपने काम से गंतव्य की ओर जा रहा था कि अचानक गट्ठे से लदी ट्राली से टकरा गया और उसकी मोटरसाइकिल आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसके कंधे तथा सिर में गंभीर चोटें आई है।

    टक्कर के प्रभाव से उसका चश्मा भी टूट गया। लोगों ने बताया कि ट्रॉली के पीछे सांकेतिक पट्टियां नहीं लगी थी। इससे आने-जाने वाले वाहन चालकों को ट्राली समय रहते दिखाई नहीं दे पाती। यह लापरवाही भी हादसे का मुख्य कारण मानी जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस चौकी जलमाना से एएसआई सुंदर सिंह और दीवान नीरज शर्मा मौके पर पहुंचे और घायल की मदद की।