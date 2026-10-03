करनाल में जन्मदिन मना रहे 20 साल के युवक की हत्या, बदमाशों ने चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, करनाल। हांसी रोड पर देर रात 2 अक्टूबर को 20 वर्षीय युवक कृष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह जन्मदिन मनाने के लिए घर से दोस्तों के साथ बाहर गया था।

रात करीब 2 बजे परिजनों को उसके हादसे में घायल होने की सूचना मिली। अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत की जानकारी मिली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।