करनाल में जन्मदिन मना रहे 20 साल के युवक की हत्या, बदमाशों ने चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट
करनाल में हांसी रोड पर 20 वर्षीय कृष की जन्मदिन मनाते समय चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों को ...और पढ़ें
HighLights
करनाल में 20 वर्षीय कृष की चाकू मारकर हत्या।
युवक दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गया था।
पुलिस ने शव कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम शनिवार को।
जागरण संवाददाता, करनाल। हांसी रोड पर देर रात 2 अक्टूबर को 20 वर्षीय युवक कृष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह जन्मदिन मनाने के लिए घर से दोस्तों के साथ बाहर गया था।
रात करीब 2 बजे परिजनों को उसके हादसे में घायल होने की सूचना मिली। अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत की जानकारी मिली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
मृतक कृष मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। वह करनाल में हांसी रोड पर गली नंबर-2 के सामने किराये के मकान में रहता था। उसके पिता भोला राम ने बताया कि 2 अक्टूबर को कृष का 20वां जन्मदिन था। शाम को उसने पिता से कुछ पैसे मांगे और दोस्तों के साथ बाहर जन्मदिन मनाने की बात कही।