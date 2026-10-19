हरियाणा के 20 वर्षीय युवक ने UK में फंदा लगाकर दी जान, परिवार ने 17 लाख का कर्ज लेकर भेजा था विदेश

संवाद सहयोगी, इंद्री। धमनहेड़ी गांव के रहने वाले 20 वर्षीय कमलजीत ने यूके में फंदा लगाकर जान दे दी। वह 3 महीने पहले ही यूके गया था। आत्महत्या के पीछे का कारण अभी तक सब स्वजन को भी नहीं पता चला है।

परिवार के लोगों ने 17 लाख रुपये कर्ज उठाकर उसे विदेश भेजा था बेटे की मौत की सूचना पर स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके बेटे का शव भारत लाने में मदद की जाए।