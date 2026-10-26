कैथल में सड़क हादसा, राइस मिल में मजदूरी कर घर लौट रहे युवक की मौत

जागरण संवाददाता, कैथल। गांव पोलड़ के पास कैथल-पटियाला मार्ग पर देर रात एक वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान गांव फिरोजपुर निवासी अमरजीत के रूप में हुई है।

वह राइस मिल में मजदूरी का काम करता था और काम खत्म कर अपने घर लौट रहा था। हादसे की सूचना मिलने पर सीवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल कैथल पहुंचाया। परिजनों ने बताया कि अमरजीत देर रात मोटरसाइकिल पर कैथल-पटियाला मार्ग से गुजर रहा था। गांव पोलड़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने दुर्घटना देखी तो पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही सीवन थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवक को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अमरजीत अविवाहित था। उसके माता-पिता खेतीबाड़ी करते हैं। परिवार में माता-पिता के अलावा उसकी एक बहन है। वह अपनी बहन का इकलौता भाई था। अमरजीत एक राइस मिल में मजदूरी कर परिवार का सहयोग करता था। सीवन थाना प्रभारी एसआई मुकेश रानी ने बताया कि पुलिस को देर रात गांव पोलड़ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत होने की सूचना मिली थी।