    पंजाब की दो नशा तस्कर महिलाएं गिरफ्तार, 28 किलो 830 ग्राम डोडा पोस्त बरामद

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:08 AM (IST)

    जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने कलायत क्ष

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कैथल। जिला पुलिस की तरफ से आपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट टीम ने बुधवार को कलायत क्षेत्र से पंजाब निवासी दो महिला नशा तस्करों गुरमीत कौर और जसवीर कौर को काबू कर लिया। उनसे 28 किलो 830 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है।

    

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश चंद की अगुवाई में एएसआइ संदीप कुमार की टीम कलायत कैंची चौक पर मौजूद थी। पुलिस को सूचना मिली की कुछ देर पहले दो महिलाएं एक ट्रक में से कलायत आइटीआइ के पास उतरी हैं। वे अपने साथ बैग में नशीला पदार्थ डोडापोस्त लिए हुए हैं।

    पुलिस ने वर्मा पैलेस कलायत के नजदीक से महिला गुरमीत कौर निवासी भैणी बगा मानसा पंजाब और जसवीर कौर निवासी फुलखेड़ी बठिंडा पंजाब को काबू कर लिया। एईटीओ कैथल जतिन कुमार के सामने ली गई तलाशी के दौरान दोनों महिलाओं से तीन बैगों से 28 किलो 830 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। दोनों आरोपितों के विरुद्ध कलायत थाना में केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिला आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।