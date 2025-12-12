पंजाब की दो नशा तस्कर महिलाएं गिरफ्तार, 28 किलो 830 ग्राम डोडा पोस्त बरामद

जागरण संवाददाता, कैथल। जिला पुलिस की तरफ से आपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट टीम ने बुधवार को कलायत क्षेत्र से पंजाब निवासी दो महिला नशा तस्करों गुरमीत कौर और जसवीर कौर को काबू कर लिया। उनसे 28 किलो 830 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश चंद की अगुवाई में एएसआइ संदीप कुमार की टीम कलायत कैंची चौक पर मौजूद थी। पुलिस को सूचना मिली की कुछ देर पहले दो महिलाएं एक ट्रक में से कलायत आइटीआइ के पास उतरी हैं। वे अपने साथ बैग में नशीला पदार्थ डोडापोस्त लिए हुए हैं।