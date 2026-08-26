कैथल में डायल-112 गाड़ी की टक्कर मारने के मामले में 2 SPO बर्खास्त, ईएचसी सस्पेंड

जागरण संवाददाता, कैथल। सीवन के चीमा मुहल्ला में डायल-112 की गाड़ी मकान के गेट में टकराने और पुलिसकर्मियों पर शराब के नशे में होने के आरोप में कार्रवाई की है।

पुलिस अधिकारी ने डायल-112 में तैनात एसपीओ जागीर सिंह और सुखविंदर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ईएचसी दीपक को सस्पेंड किया गया है।

24 अगस्त की रात करीब 8:40 बजे सीवन के चीमा मुहल्ला में डायल-112 की गाड़ी एक मकान के गेट से टकरा गई थी। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह चीमा ने आरोप लगाया था कि गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे।