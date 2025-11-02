'बेटे को बाप से जुदा...', पत्नी-सास से परेशान युवक ने की आत्महत्या; जेब से मिला चार पेज का सुसाइड नोट

जागरण संवाददाता, कैथल। पत्नी और सास से परेशान होकर एक युवक ने पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अर्जुन नगर सिरटा रोड निवासी 24 वर्षीय हर्ष के रूप में हुई है। हर्ष ने शनिवार रात घर के ऊपर वाले कमरे में फंदा लगा लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब परिवार के लोग गए तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। हर्ष की जेब से चार पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। सिटी थाना पुलिस जांच के लिए पहुंच गई थी। एसआइ रणदीप सिंह ने बताया कि मृतक के पिता सुमेश चंद की शिकायत पर पत्नी जसप्रीत कौर और सास चरणजीत कौर के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि करीब पांच साल पहले हर्ष की शादी पंजाब निवासी जसप्रीत कौर से हुई थी। उनका करीब तीन साल का बेटा रुद्रांश भी है। एक साल से पत्नी अलग रह रही थी। कई बार पंचायत हुई, लेकिन वह नहीं लौटी।

पत्नी ने हर्ष के विरुद्ध पटियाला कोर्ट में तलाक का केस भी किया था। हर्ष मजदूरी करता था। पत्नी के छोड़कर जाने से परेशान था। हर्ष ने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी मृत्यु का कारण पत्नी जसप्रीत कौर और ससुराल के लोग हैं।

मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि जमीन पत्नी के नाम करवा दूं। मुझे तलाक की धमकी दी थी और झूठे आरोप लगाए थे। नोट में लिखा कि पत्नी और उसकी मां चरणजीत दोनों का चरित्र ठीक नहीं है। उसके किसी व्यक्ति के साथ संबंध हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि वह शराब पीता है, अब पोस्टमार्टम में इसकी भी जांच की जाए।

हर्ष की अंतिम इच्छा है कि उसके बेटे की परवरिश उसके मां-पिता को करने दी जाए। सुसाइड नोट में पत्नी, दोस्त, मामा-मामी, माता-पिता और भाई-भाभी को लेकर यह लिखा हर्ष ने चार पेज के सुसाइड नोट में पत्नी, दोस्त, मामा-मामी, भाई-भाभी, मां-बाप को लेकर अलग-अलग बातें लिखी हैं।