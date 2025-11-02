'बेटे को बाप से जुदा...', पत्नी-सास से परेशान युवक ने की आत्महत्या; जेब से मिला चार पेज का सुसाइड नोट
एक युवक ने आत्महत्या करने से पहले अपने परिवार के सदस्यों को भावुक पत्र लिखे। उसने अपनी मां से माफी मांगी, अपने पिता को भगवान बताया, भतीजे-भतीजी को प्यार दिया, भाई-बहनों को खुश रहने के लिए कहा और अपने बेटे से अपने अधूरे सपनों के लिए माफी मांगी। उसने अपनी पत्नी पर अपने सपनों को पूरा न करने देने का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, कैथल। पत्नी और सास से परेशान होकर एक युवक ने पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अर्जुन नगर सिरटा रोड निवासी 24 वर्षीय हर्ष के रूप में हुई है। हर्ष ने शनिवार रात घर के ऊपर वाले कमरे में फंदा लगा लिया था।
जब परिवार के लोग गए तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। हर्ष की जेब से चार पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। सिटी थाना पुलिस जांच के लिए पहुंच गई थी। एसआइ रणदीप सिंह ने बताया कि मृतक के पिता सुमेश चंद की शिकायत पर पत्नी जसप्रीत कौर और सास चरणजीत कौर के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है।
शिकायत में बताया कि करीब पांच साल पहले हर्ष की शादी पंजाब निवासी जसप्रीत कौर से हुई थी। उनका करीब तीन साल का बेटा रुद्रांश भी है। एक साल से पत्नी अलग रह रही थी। कई बार पंचायत हुई, लेकिन वह नहीं लौटी।
पत्नी ने हर्ष के विरुद्ध पटियाला कोर्ट में तलाक का केस भी किया था। हर्ष मजदूरी करता था। पत्नी के छोड़कर जाने से परेशान था। हर्ष ने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी मृत्यु का कारण पत्नी जसप्रीत कौर और ससुराल के लोग हैं।
मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि जमीन पत्नी के नाम करवा दूं। मुझे तलाक की धमकी दी थी और झूठे आरोप लगाए थे। नोट में लिखा कि पत्नी और उसकी मां चरणजीत दोनों का चरित्र ठीक नहीं है। उसके किसी व्यक्ति के साथ संबंध हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि वह शराब पीता है, अब पोस्टमार्टम में इसकी भी जांच की जाए।
हर्ष की अंतिम इच्छा है कि उसके बेटे की परवरिश उसके मां-पिता को करने दी जाए। सुसाइड नोट में पत्नी, दोस्त, मामा-मामी, माता-पिता और भाई-भाभी को लेकर यह लिखा हर्ष ने चार पेज के सुसाइड नोट में पत्नी, दोस्त, मामा-मामी, भाई-भाभी, मां-बाप को लेकर अलग-अलग बातें लिखी हैं।
पत्नी जसप्रीत कौर को लेकर लिखा कि आपने शुरुआत में मुझसे प्यार किया। बाद में कदम-कदम पर धोखे दिए और आपके कारण एक बच्चे से उसका पिता अलग हुआ। ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा।
दोस्तों के लिए लिखा कि उन्होंने हमेशा उसे सहारा दिया और इसके लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। मामा-मामी को लेकर लिखा कि आपने हमेशा मेरे सभी सपने पूरे किए। मैं आपका कर्जदार रहूंगा। मुझे माफ कर देना। भाई-भाभी को लेकर लिखा कि कर्मबीर, सुरेश और मनीष और मेरी भाभियों ने मुझे कभी गैर नहीं समझा।
भगवान आपकी जोड़ी बनाकर रखे। मां को लिखा कि मां, मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तेरे तै सुख नहीं दिया, सदैव तेरे दुख का कारण बना। मां, तेरा कर्ज नहीं उतार सकता, मुझे माफ कर देना। तुझे सारी उमर का दुख देकर जान लग रहा हूं। पिता को लेकर लिखा, बापू, मैं तेरी रीस नहीं कर पाया, बापू, तू भगवान से भी ऊपर है, तेरे से बड़ा भगवान नहीं है, मुझे माफ कर देना।
भतीजे-भतीजी को लेकर लिखा कि तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ ही रहेगा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। छोटे भाई-बहनों को लेकर लिखा, सदा खुश रहो, तुम्हारा बड़ा भाई साथ छोड़ गया। अंत में बेटे रुद्र को लेकर लिखा, रुद्र बेटा, मुझे माफ कर देना। मेरे सारे सपने मर गए, सोचा था तुझे पढ़ाकर अपने सपने पूरा करूंगा, लेकिन तेरी मां ने ऐसा नहीं होने दिया। तेरी मां ने तो जमीन प्यारी लगाई है।
