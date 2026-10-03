कैथल में दर्दनाक हादसा, रेत ट्राले ने मां को कुचला; बेटी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, कैथल। सुबह करीब छह बजे सैर कर रही मां-बेटी को रेत से भरे ट्राले ने कुचल दिया। हादसे में मां की मौत हो गई और 18 माह की बच्ची की दोनों टांगे टूट गई। बच्ची को चंडीगढ़ पीजीआइ रेफर किया गया है।

मृतका की पहचान बेगुसराय बिहार हाल ढांड निवासी पूजा (21) के रूप में हुई है। पूजा की गोद में मौजूद मानवी गंभीर रूप से घायल है। ढांड थाना पुलिस ने मृतका के देवर करण की शिकायत पर ट्राला चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है।

शिकायत में बताया कि शुक्रवार को सुबह के समय उसकी भाभी पूजा और भतीजी मानवी सहित परिवार के अन्य सदस्य सैर करने के लिए गए थे। करीब छह बजे मुख्य सड़क पर एक रेत से भरे ट्राला चालक ने गलत दिशा में ट्राला चलाते हुए उसकी भाभी को चपेट में ले लिया। उसकी गोद में बच्ची भी थी़, ट्राले का पहिया भाभी के ऊपर से निकल गया और बच्ची की भी दोनों टांगे टूट गई।

हादसे की सूचना डायल 112 को दे दी गई थी। आरोप है कि एंबुलेंस भी देरी से पहुंची। अस्पताल में जाते समय रास्ते में ही उसकी भाभी की मौत हो गई और बच्ची को पीजीआइ रेफर किया गया। उनका परिवार पिछले करीब 50 साल से ढांड में रह रहा है। उनके दस्तावेज भी यहीं के ही बने हुए हैं। वह मेहनत मजदूरी करते हैं। बता दें कि पूजा का पति भरत अनाज मंडी में पल्लेदारी का काम करता है।