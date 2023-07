Kaithal: तबाही मचा रही घग्गर नदी, हांसी-बुटाना नहर को तोड़ चीका पहुंचा पानी; सेना ने संभाला मोर्चा

हरियाणा के गुहला-चीका में घग्गर नदी उफान पर है सेना की टुकड़ी चीका में पहुंच चुकी है। पानी चीका शहर तक पहुंच गया है। चीका में ग्रामीणों ने कैथल-पटियाला रोड को काट दिया है ताकि पानी के बहाव को तोड़ा जा सके।

गुहला-चीका, संवाद सहयोगी। घग्गर नदी गुहला-चीका क्षेत्र में तीन दिन से अपना फैलाव बढ़ाती जा रही है। इसके चलते नदी में तो जलस्तर कम हो गया है, लेकिन आबादी में पहुंच गया है। यह नदी खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। चीका शहर की तरफ हांसी-बुटाना नहर टूट गई है। ऐसे में नहर टूटने से पानी गांव टटियाना और सदरेहड़ी होते हुए चीका की तरफ बढ़ चुका है। गांव में प्रशासन की तरफ से राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। सेना ने प्रभावित गांवों में दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचना शुरु कर दिया है।पानी से घिरे गांवों में अब खाने-पीने का संकट भी खड़ा हो गया है। महावीर दल में घुसा पानी पटियाला रोड पर शहर की समाजसेवी संस्था महावीर दल और संस्था द्वारा संचालित अस्पताल में रात को पानी घुस गया है। यहीं पर प्रभावित गांवों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की जा रही थी। पानी आने से इस सेवा पर भी असर पड़ेगा। इसके चलते ग्रामीणों ने महावीर दल संस्था व अस्पताल के आगे सड़क को काट कर पानी निकालने का प्रयास किया, लेकिन बहाव ज्यादा होने से दिक्कत आ रही है। सीवन में सरस्वती ड्रेन का डर दूसरी तरफ, गांव पोलड़, सीवन, मलिकपुर सहित इस क्षेत्र के कई गांवों को पोलड़ से होकर गुजर रही सरस्वती ड्रेन से खतरा बढ़ रहा है। यहां तीन दिन पहले ड्रेन का किनारा दरकने से पोलड़ की तरफ पानी आना शुरु हो गया था, लेकिन वीरवार को मनरेगा के मजदूरों को लगाकर स्टेट हाईवे के किनारे मिट्टी के कट्टे लगाकर पक्का बांध लगा दिया है। सांसद ने किया घग्गर क्षेत्र का दौरा सांसद नायब सिंह सैनी ने देर रात घग्गर के आसपास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक बाढ़ प्रबंधन पर किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में अधिकारियों से विस्तृत फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर डीसी जगदीश शर्मा, एसपी अभिषेक जोरवाल भी मौजूद रहे। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग राहत कार्यों को निरंतर यूहीं तेजी से करते रहें ताकि प्रभावित व्यक्तियों को राहत मिलती रहे।

