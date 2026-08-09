कैथल में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीआईए से हुई थी मुठभेड़

जागरण संवाददाता, कैथल। पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में कलायत थाना पुलिस के एएसआइ राजीव कुमार की टीम ने राजनगर टोहाना निवासी राहुल उर्फ बच्ची को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पर 15 मामले दर्ज हैं। आरोपित को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि छह अगस्त की रात सीआइए कलायत प्रभारी एएसआइ मनीष कुमार की टीम को रात की गश्त के दौरान सूचना मिली टोहाना निवासी एक आरोपित अवैध पिस्टल के साथ बात्ता चौशाला रोड पर मौजूद है। रात करीब एक बजे पुलिस टीम चौशाला रोड पर पहुंची तो एक युवक ने पुलिस पार्टी को देखकर भागने का प्रयास किया।

अपने अवैध पिस्टल से पुलिस की तरफ फायर कर दिया। टीम ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए वार्निंग देते हुए हवाई फायर किए। आरोपित ने दोबारा से फायरिंग कर दी। टीम ने आत्मरक्षा एवं आरोपित को काबू करने के उद्देश्य से नियंत्रित जवाबी कार्रवाई करते हुए उसकी टांगों की तरफ फायर किया।