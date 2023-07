कैथल में दुष्‍कर्म का मामला सामने आया है। भाई बनकर महिला के घर आने की शुरुआत की थी। उसके बाद अश्‍लील वीडियो बनाकर महिला से अवैध संबंध बनाता रहा। पुलिस प्रवक्ता प्रदीप नैन ने बताया कि चीका थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की शिकायत के अनुसार उसकी शादी जिला पटियाला के एक गांव के रहने वाले गोल्डी के साथ हुई थी। उसका पति उसके साथ मारपीट करता था।

भाई बनकर की थी घर आने की शुरुआत, फिर लिया हैवान का रूप; अश्‍लील वीडियो बनाकर करता रहा दुष्‍कर्म

कैथल, जागरण संवाददाता: चीका थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला को नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालात में दुष्कर्म करने के मामले की जांच एसआइ शमशेर सिंह की टीम ने की। टीम ने इस मामले में नामजद आरोपित पटियाला के एक गांव निवासी वकील खान को गिरफ्तार कर लिया। न्‍यायालय में चल रहा था पति-पत्‍नी का केस पुलिस प्रवक्ता प्रदीप नैन ने बताया कि चीका थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की शिकायत के अनुसार उसकी शादी जिला पटियाला के एक गांव के रहने वाले गोल्डी के साथ हुई थी। उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। इसके कारण उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया था। पति-पत्नी का एक केस न्यायालय में चला हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित उसकी ससुराल की तरफ से जान पहचान वाला था। आरोपित किसी न किसी बहाने से उसके घर आने जाने लगा। वह उसको बहन कहने लगा और घर में मिठाई लाकर घर वालों का विश्वास जीत लिया। महिला ने चीका में सिलाई बुटीक की दुकान कर रखी है। आरोपित बहाने से वहां भी आने लगा और काफी देर तक बैठ कर बातें करने लगा। दुकान पर आया था मिठाई लेकर अक्टूबर 2021 में आरोपित दोपहर के दो बजे के आसपास उसकी दुकान पर आया और खाने के लिए मिठाई लाया। आरोपित ने उसको खाने के लिए मिठाई दी। उसने विश्वास करके वह मिठाई खाई तो थोड़ी देर बाद उसको नशा होने लगा। उस समय आरोपित ने नशे की हालात में महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद होश में आने पर आरोपित ने उसे बताया कि उसने उसकी नग्न अवस्था में वीडियो और फोटो ली है। अगर किसी को इस बारे में बताया तो वह उसकी वीडियो व फोटो वायरल कर देगा। आरोपित ने न्‍यायालय में किया गया पेश महिला ने अपनी इज्जत के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद आरोपित ने वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 24 जुलाई 2022 को भी आरोपित ने उसकी दुकान के गल्ले में रखे रुपये भी निकाल लिए थे। उसके साथ बाइक पर बैठ कर चलने को लेकर दबाव बनाने लगा। इस बारे में चीका थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपित वकील खान को रविवार को न्यायालय में पेश कर दिया गया।

