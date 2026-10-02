कैथल में मां से झगड़ रहे पिता की 16 वर्षीय बेटे ने कस्सी से गला काटकर की हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, कैथल। गांव भाणा स्थित सरस्वती ईंट-भट्ठे पर रात करीब 10 बजे पारिवारिक विवाद में 16 वर्षीय बेटे ने अपने पिता की कस्सी से गला काटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई है।

हत्या का आरोपित बेटा वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पूंडरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बाद में सीआए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी प्रसाद शराब पीकर अकसर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। वीरवार रात को भी वह शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। पुलिस के अनुसार लक्ष्मी प्रसाद (55) अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान उसका 16 वर्षीय बेटा वहां पहुंचा। आरोप है कि बेटे ने कस्सी से पिता पर हमला कर दिया और गला कटने से लक्ष्मी प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी प्रसाद अपने परिवार के साथ भट्ठे पर रहता था और यहीं काम करता था।