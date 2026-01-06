Haryana News:सीवन में फायर स्टेशन को मिली हरी झंडी, जनता को मिलेगा फायदा

संवाद सहयोगी, सीवन। नगर पालिका सीवन में जन सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए सीवन में नए फायर स्टेशन की स्थापना को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह विधायक देवेंद्र हंस के प्रयासों हो पाया।

फायर स्टेशन न होने के कारण सीवन क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं के दौरान दमकल गाड़ियों को दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचना पड़ता था, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में देरी होती थी। इसका खामियाजा आम नागरिकों, व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों और किसानों को भुगतना पड़ता था।

कई बार आग की घटनाओं में पकी हुई फसलों, गोदामों और रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। विधायक देवेंद्र हंस ने इस गंभीर समस्या को लेकर सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष लगातार आवाज उठाई। उन्होंने पत्राचार के माध्यम से बार-बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि फायर स्टेशन का अभाव जन-धन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। उनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप सरकार ने सीवन में फायर स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की।



अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक देवेंद्र हंस ने इसे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें भारी मतों से चुनकर विधानसभा में भेजा है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुहला विधानसभा क्षेत्र में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण और जन-सुविधाओं का विस्तार उनका मुख्य लक्ष्य है।