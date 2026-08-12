सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कैथल नगर पालिका ठप, तीनों गेट बंद होने से नागरिक सेवाएं प्रभावित

जागरण संवाददाता, कैथल। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। सफाई कर्मियों ने तीनों गेट बंद कर मांगों को लेकर रोष जताया। कार्यालय में कई शाखाओं में काम करने के लिए पहुंचे कर्मियों को भी रोक दिया गया।

सफाई कर्मचारियों ने जो कार्यालय खुले मिले, वहां जाकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, इस कारण दूसरे कर्मचारी कार्यालय छोड़ने पर मजबूर हो गए। सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक हड़ताल चल रही है, तब तक वे कामकाज बंद कर उनका समर्थन करें।

सफाई कर्मियों की इस हड़ताल के कारण प्रापर्टी टैक्स, प्रापर्टी आइडी, आधार कार्ड, विवाह पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा सहित अन्य ब्रांचों के कार्यालय बंद होने के कारण लोगों को दिक्कत आ रही है। लोग हाथों में कागजात लिए चक्कर काटने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि अगर सफाई कर्मियों को हड़ताल करनी है तो वे कार्यालय के बाहर बैठ कर करें, आमजन को क्यों परेशान किया जा रहा है। तीनों गेट बंद होने के कारण कार्यालय बंद होने से लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।

नहीं बने आधार कार्ड: गीता देवीगढ़ रोड निवासी काजल व गीता ने बताया कि वे अपने बच्चों को लेकर आधार कार्ड बनवाने के लिए आई थी, लेकिन यहां आधार कार्ड शाखा बंद मिली। वे गर्भवती है। रिक्शा में किराया लगाकर दूर-दराज से आई हूं, लेकिन यहां काम नहीं हुआ। अब सोमवार को आने की बात कही जा रही है। इस हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी आ रही है।

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गांव से आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंचा परिवार : बादल गांव खरकां निवासी बादल ने बताया कि वे अपने पत्नी के साथ बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए आया था। यहां कार्यालय बंद मिला। अब हड़ताल कब खुलेगी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। 20 से 25 किलोमीटर दूर से आकर परेशानी ही मिली।

शहर में गंदगी जमा, वार्डों में नहीं हो रही सफाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में में कचरा जमा होने लगा है। इस कचरा में गोवंश मुंह मार रहे हैं। शहर के चंदाना गेट, पुराना बाइपास मार्ग, प्रताप गेट, अर्जुन नगर, ढांड रोड, अंबाला रोड, पुराना सिविल अस्पताल रोड, कुतुबपुर रेलवे फाटक रोड, बैंक कालोनी, माडल टाउन सहित अन्य जगहों पर कचरा जमा होने लगा है। इस कचरा में बेसहारा गोवंश मुंह मार रहे हैं।