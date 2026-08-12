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    सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कैथल नगर पालिका ठप, तीनों गेट बंद होने से नागरिक सेवाएं प्रभावित

    By Surender Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:38 PM (GMT+05:30)

    सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कैथल में नगर पालिका कार्यालय के तीनों गेट बंद कर दिए गए हैं। ...और पढ़ें

    सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कैथल नगर पालिका ठप (फोटो: जागरण)

    सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कैथल नगर पालिका ठप (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, कैथल। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। सफाई कर्मियों ने तीनों गेट बंद कर मांगों को लेकर रोष जताया। कार्यालय में कई शाखाओं में काम करने के लिए पहुंचे कर्मियों को भी रोक दिया गया।

    सफाई कर्मचारियों ने जो कार्यालय खुले मिले, वहां जाकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, इस कारण दूसरे कर्मचारी कार्यालय छोड़ने पर मजबूर हो गए। सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक हड़ताल चल रही है, तब तक वे कामकाज बंद कर उनका समर्थन करें।

    सफाई कर्मियों की इस हड़ताल के कारण प्रापर्टी टैक्स, प्रापर्टी आइडी, आधार कार्ड, विवाह पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा सहित अन्य ब्रांचों के कार्यालय बंद होने के कारण लोगों को दिक्कत आ रही है।

    लोग हाथों में कागजात लिए चक्कर काटने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि अगर सफाई कर्मियों को हड़ताल करनी है तो वे कार्यालय के बाहर बैठ कर करें, आमजन को क्यों परेशान किया जा रहा है। तीनों गेट बंद होने के कारण कार्यालय बंद होने से लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।

    नहीं बने आधार कार्ड: गीता

    देवीगढ़ रोड निवासी काजल व गीता ने बताया कि वे अपने बच्चों को लेकर आधार कार्ड बनवाने के लिए आई थी, लेकिन यहां आधार कार्ड शाखा बंद मिली। वे गर्भवती है। रिक्शा में किराया लगाकर दूर-दराज से आई हूं, लेकिन यहां काम नहीं हुआ। अब सोमवार को आने की बात कही जा रही है। इस हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी आ रही है।

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    गांव से आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंचा परिवार : बादल

    गांव खरकां निवासी बादल ने बताया कि वे अपने पत्नी के साथ बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए आया था। यहां कार्यालय बंद मिला। अब हड़ताल कब खुलेगी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। 20 से 25 किलोमीटर दूर से आकर परेशानी ही मिली।

    शहर में गंदगी जमा, वार्डों में नहीं हो रही सफाई

    सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में में कचरा जमा होने लगा है। इस कचरा में गोवंश मुंह मार रहे हैं। शहर के चंदाना गेट, पुराना बाइपास मार्ग, प्रताप गेट, अर्जुन नगर, ढांड रोड, अंबाला रोड, पुराना सिविल अस्पताल रोड, कुतुबपुर रेलवे फाटक रोड, बैंक कालोनी, माडल टाउन सहित अन्य जगहों पर कचरा जमा होने लगा है। इस कचरा में बेसहारा गोवंश मुंह मार रहे हैं।

    बता दें कि रोजाना 100 से 120 टन कचरा निकलता है। खाली प्लाटों में कचरा डाला जा रहा है। वहीं शहर के बाजारों में भी साफ-सफाई नहीं हो रही है। दुकानदार स्वयं सफाई करवाने को मजबूर हैं।

    प्रभावित कार्य / सुविधा लंबित मामलों की संख्या / वित्तीय नुकसान
    जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र 600
    डोमिसाइल (निवास प्रमाण पत्र) 350
    आधार कार्ड कार्य 700
    विवाह पंजीकरण 100
    प्रॉपर्टी टैक्स जमा न होना ₹12 लाख (अनुमानित नुकसान)

    कर्मचारियों को काम करने से रोकना गलत: डीएमसी

    जिला पालिका आयुक्त कपिल शर्मा ने कहा कि सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। दूसरी शाखाओं के कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं वे अपनी ड्यूटी करें, अगर सफाई कर्मी उन्हें काम करने से रोक रहे हैं तो गलत है। इस बारे में ईओ को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।