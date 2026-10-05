कैथल में अवैध फैक्ट्री पर छापामारी, 134 पेटिंया पटाखे बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कैथल। सीआईए कलायत की टीम ने गांव बात्ता में बिना लाइसेंस व परमिट के विस्फोटक पदार्थ से पटाखे तैयार करने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए दो आरोपितों को काबू किया है। आरोपितों से दो गाड़ियों में तैयार 134 पेटियां पटाखे बरामद किए गए हैं।

सीआईए कलायत प्रभारी एएसआई मनीष कुमार ने बताया कि सीआईए कलायत के पीएसआइ मंजीत कुमार की टीम को देर रात सूचना मिली थी कि गांव बात्ता में छोटा हाथी गाड़ी से पटाखों (चटर-पटर) की पेटियां लोड कर बाहर बेचने की फिराक में हैं। इनके पास पटाखों के संबंध में कोई लाइसेंस या परमिट नहीं है।

टीम ने गांव बात्ता में फ्लाईओवर के नीचे बने अंडरब्रिज से तितरम की तरफ जाने वाले रास्ते पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बात्ता के गेट के सामने नाकाबंदी शुरू की। कुछ समय बाद गांव बात्ता की तरफ से आई गाड़ी को रुकवाकर ड्राइवर सीट पर बैठे गांव बात्ता निवासी अंकित और साथ में बैठे गांव के सोमपाल को काबू कर लिया।

जांच के दौरान गाड़ी से 84 पेटियां अवैध पटाखे बरामद हुए। पटाखों के लाइसेंस व परमिट के बारे में पूछताछ करने पर आरोपित कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सके। दमकल विभाग के अधिकारियों ने पटाखों की जांच की, जिसमें पेटियों में विस्फोटक पदार्थ होने की पुष्टि हुई।