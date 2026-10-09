ब्रेन हेमरेज से अमेरिका में कैथल के युवक की मौत, 42 लाख रुपये कर्ज लेकर भेजा था US

संवाद सहयोगी, पूंडरी। पूंडरी क्षेत्र के गांव टयोंठा के रहने वाले करीब 26 वर्षीय युवक अजय चौधरी की अमेरिका में ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। युवक करीब 3 साल पहले अमेरिका गया था। तबीयत बिगड़ने पर आसपास में रहने वाले उसके साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस समय वह शिकागो में रह रहा था और एक राशन के स्टोर पर काम कर रहा था।

उसके परिवार में माता-पिता और एक बहन है, लगभग पौना एकड़ जमीन है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। परिवार ने अजय को ये सोचकर विदेश भेजा था कि वहां जाकर दो पैसे कमाएगा और परिवार की गरीबी दूर करेगा, लेकिन अब अजय की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया।