कैथल में पुलिसकर्मियों ने कश्मीरी युवक संग दिखाया भाईचारा, वायरल हुआ वीडियो

जागरण संवाददाता, कैथल। कैथल में दो पुलिसकर्मियों का एक कश्मीरी कपड़ा विक्रेता के साथ भाईचारा दिखाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो बात्ता गांव में एक कश्मीरी युवक को धमकाने की पिछली घटना के बाद आया है। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था।

जानकारी के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मी कैथल में नशा मुक्ति अभियान की टीम में शामिल हैं, जिनमें से एक जसविंदर सिंह और दूसरा सुनील संधू है। कश्मीरी व्यापारी का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी कश्मीरी कपड़ा विक्रेता से उसका हालचाल पूछ रहे हैं। पगड़ी पहने हुए एक सिख पुलिसकर्मी पंजाबी सिंगर गुरदास मान का गाना गाते हुए दिखाई दे रहा है।

कश्मीरी युवक से बातचीत करते हुए दोनों पुलिसकर्मी उससे कहते हैं कि कुछ दिन पहले कैथल के गांव बात्ता में एक युवक ने कश्मीरी युवक को धमकाने और जबरन वंदे मातरम् बुलवाने की कोशिश की थी। पुलिस ने सुरक्षा का दिया आश्वासन वह आगे कहते हैं कि हर जगह पर कुछ गलत मानसिकता के लोग रहते हैं, जो ऐसा करते हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई सब भाई-भाई हैं। दोनों पुलिसकर्मी उस कश्मीरी युवक को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसे गांव बरटा में छोड़ देते हैं, जहां पर वह कपड़े बेचने के लिए जा रहा था।