हरियाणा में पक्के घर की राह होगी आसान, कैथल के 593 लाभार्थियों को जल्द मिलेगी पहली किस्त

सुनील जांगड़ा, कैथल। अपने पक्के आशियाने का सपना संजोए परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत जिले के 593 लाभार्थियों को जल्द ही घर निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की जाएगी।

इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। नगर परिषद एरिया में करीब 1993 आवेदन आए हुए हैं। जिले भर में 7776 आवेदन हो चुके हैं। योजना के तहत नया घर बनाने के लिए तीन किश्तों में ढाई लाख रुपये मिलने हैं। इस बार योजना में मकान रिपेयर को नहीं लिया गया है। नगर परिषद और नगर पालिकाओं में योजना के तहत काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए आवेदनों की जांच का कार्य भी किया जा रहा है। सर्वे के लिए अलग-अलग टीमें बनाई हुई हैं। सर्वे के दौरान आवेदनों को स्वीकार भी किया जा रहा है और कमियां मिलने पर आवेदन रिजेक्ट भी हो रहे हैं। सर्वे में जेई टीम के साथ मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं कि एरिया वैध है या अवैध। जो मकान बना हुआ है वह कड़ियों का है या पक्का है। आवेदन करने वाले के नाम जमीन है या नहीं। इस बार खाली प्लाट वालों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

पिछली बार खाली प्लाट वालों को योजना का लाभ नहीं दिया गया था। आवेदन रिजेक्ट का कारण जांच के दौरान आवेदन करने वाले का घर पक्का होना, आवेदन किसी के नाम तो रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम होना, ग्रामीण एरिया के ग्रामीण शहरी एरिया में करना और एरिया अवैध कालोनी में होना।





