हरियाणा दिवस पर खेल महोत्सव 2.0 का आगाज: 11 खेलों में भिड़ेंगे खिलाड़ी, विजेता टीमों को मिलेगा 1 लाख नकद इनाम

जागरण संवाददाता, कलायत। खेल-खिलाडियों को बढ़ावा देने के लिए सांसद नवीन जिंदल द्वारा कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की धरती पर खेल महोत्सव 2.0 का दंगल सजाया जा रहा है।

महोत्सव के तहत कबड्डी, क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, वालीबाल, कुश्ती, बाक्सिंग, जूडो, शूटिंग, एथलेटिक्स और रस्साकशी सहित 11 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

हरियाणा दिवस से होगा आगाज

महोत्सव की प्रतियोगिताएं एक नवंबर से शुरू होंगी। पहले चरण में 1 से 20 नवंबर तक विधानसभा स्तर पर मुकाबले होंगे। दूसरे चरण में 7 से 16 दिसंबर तक लोकसभा स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

16 दिसंबर को होगा समापन 16 दिसंबर को समापन समारोह होगा। प्रतियोगिताओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कलायत क्षेत्र के खिलाडियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सांसद नवीन जिंदल द्वारा तय रूप रेखा अनुसार पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा ने खेल महोत्सव का पोस्टर जारी किया।

इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा मंडल अध्यक्ष राजीव राजपूत, जिंदल हाउस कैथल प्रभारी रवींद्र धीमान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राममेहर शर्मा, राजौंद मंडल अध्यक्ष सुशील पांचाल, युवा नेता तुषार ढांडा, कलायत मंडल महामंत्री सचिन शर्मा, पाला राम, सांसद के हलका प्रभारी वीरेंद्र सारन, हलका गुहला प्रभारी कर्मवीर सिसोदिया व दूसरे पदाधिकारी-कार्यकर्ता मौजूद रहे।