कैथल में एक मां ने अपनी बेटी के ससुराल में उसके साथ मारपीट होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिकायत में बताया कि करीब दो साल पहले उसकी निशा की शादी गांव सजूमा निवासी शिव कुमार से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को परेशान कर रहे थे।

ससुराल में बेटी के साथ हुई पिटाई और खुद की बेइज्जती की वजह से मां ने फांसी लगा ली।

कैथल, जागरण संवाददाता। ससुराल में बेटी के साथ हुई पिटाई और खुद की बेइज्जती के कारण एक महिला ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अमरगढ़ गामड़ी निवासी राजेश कुमार ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर गांव सजूमा निवासी मृतका की बेटी के पति शिव कुमार, देवर कुलदीप, राजा और निशा की सास के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को मिली शिकायत में बताया गया कि मृतका की बेटी को ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर परेशान कर रहे थे। इसे लेकर छह बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन कोई को नतीजा नहीं निकला। 29 जून को ससुरालवालों ने उसकी बेटी के साथ मारपीट की, इसी बीच मां सुनीता के सिर पर भी ईंट लग गई थी। इसी बात को लेकर उसका देवर कुलदीप दुकान से घर तक उसे पीटता हुआ लेकर आया। वह बोला कि बिना उनसे पूछे घर से बाहर कैसे गई। इसके बाद वह उसकी मां सुनीता देवी और दोस्त विनोद गांव सजूमा में चले गए थे। वहां सभी आरोपित मौजूद थे। आरोपितों ने वहां उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसकी मां सुनीता को सिर में ईंट मार दी। उसके बाद वे निशा को साथ लेकर वापस अपने घर आ गए थे। बेटी की ससुराल में हुए झगड़े से आहत होकर रात के समय उसकी मां सुनीता ने घर में ही पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, जांच अधिकारी एसआइ धर्मपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर पति शिव कुमार, देवर कुलदीप, राजा और निशा की सास के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को काबू कर लिया जाएगा।

Edited By: Gurpreet Cheema