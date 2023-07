Kaithal: आरटीओ के जब्त किए गए ट्रक को ले गए बदमाश, चौकीदार से मारपीट करते हुए दी जान से मारने की धमकी

Kaithal आरटीओ की तरफ से जब्त किए गए ट्रक को बदमाश लेकर भाग गए। आरटीओ के निरीक्षक ने ट्रक को ओवरलोड होने के कारण जब्त कर राइस मिल में खड़ा किया था। पुलिस को दी शिकायत में मिल के पार्टनर ने बताया कि रात को दीवार कूद कर बदमाश मिल के अंदर आए और गार्ड को धमकी देकर और मारपीट कर जबरदस्ती गेट खुलवा कर ट्रक लेकर फरार हो गए।

आरटीओ के जब्त किए गए ट्रक को ले गए बदमाश : जागरण

