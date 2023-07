हरियाणा में कालेजों में आवेदन का आखिरी दिन, क्या अभी भी सीटें खाली? इस कॉर्स के लिए मिली सबसे ज्यादा एप्लीकेशन

Haryana News प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए आवेदन का अंतिम दिन शुक्रवार है। अभी तक एक लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं। इतनी संख्या में सीट खाली होने की वजह से ही आवेदन करने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने तारीख भी बढ़ा दी थी। इस बार अब तक 10441 विद्यार्थियों ने अपना आवेदन करवाया है। कॉलेजों में सबसे ज्यादा आवेदन बीए के लिए आए हैं।

हरियाणा में कालेजों में आवेदन का आखिरी दिन, क्या अभी भी सीटें खाली?

कैथल, जागरण संवाददाता। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए आवेदन का अंतिम दिन शुक्रवार है। सुबह तक प्रदेश के 346 कॉलेजों में एक लाख 42 हजार आवेदन आए हैं। इन कॉलेजों में 90 कोर्सों की पढ़ाई हो रही है। प्रदेश में इस बार नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और उसी के अनुसार आवेदन हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू नई शिक्षा नीति के तहत बीए की पढ़ाई को लेकर बदलाव किए गए हैं। बीए की पढ़ाई अब चार वर्ष तक होगी और तीन साल तक पढ़ाई छोड़ने के बाद चौथे वर्ष भी दाखिला लिया जा सकेगा। कॉलेजों में करीब ढाई लाख सीटें हैं। अभी तक एक लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं। इतनी संख्या में सीट खाली होने की वजह से आवेदन करने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने तारीख भी बढ़ा दी थी। दूसरे राज्यों से भी पढ़ाई करने आते हैं विद्यार्थी विभाग के पास 63 हजार 959 युवतियों ने आवेदन किया है। अब तक कुल 4837 आवेदनों पर उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से आपत्ति लगाई जा चुकी है। अनुसूचित जाति और बीसी वर्ग के 61379 विद्यार्थियों ने अब तक आवेदन किया है। हरियाणा के कॉलेजों में दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इस बार अब तक 10441 विद्यार्थियों ने अपना आवेदन करवाया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन एनआरएस राजकीय कॉलेज रोहतक में हुए हैं। इसमें करीब 10679 आवेदन हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर राजकीय कॉलेज हिसार में 8771 आवेदन हुए हैं। बीए के लिए सबसे ज्यादा आवेदन कॉलेजों में सबसे ज्यादा आवेदन बीए के लिए आए हैं। अब तक प्रदेश में बीए के लिए 76911 आवेदन आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर बीकॉम के लिए 17518 आवेदन आए हुए हैं। बेचलर ऑफ लाइफ साइंस में सबसे कम मात्र 1698 आवेदन ही आए हैं। मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए 9240 आवेदन हुए हैं। बता दें कि कॉलेजों में आवेदन के साथ ही वेरिफिकेशन का कार्य भी किया जा रहा है। यह कार्य नौ जुलाई तक किया जाएगा। इसके बाद 12 जुलाई को पहली मेरिट सूची जारी की जाएगी। एक लाख 12 हजार 800 आवेदनों की वेरिफिकेशन हो चुकी है।

