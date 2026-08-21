हरियाणा के कैथल में दो मासूमों को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत; बेड पर रेंग रहा था ब्लैक कोबरा

जागरण संवाददाता, कैथल। जिले में दो अलग-अलग जगहों पर सांप के डसने से दो बच्चों की मौत हो गई। एक घटना करनाल रोड स्थित शुगर कालोनी में तो दूसरी घटना गांव गदली में हुई। दो बच्चों की मौत से परिवार में मातम का माहौल है।

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कैथल के करनाल रोड स्थित शुगर मिल कालोनी में रहने वाला दस वर्षीय बच्चा हर्ष बुधवार रात को अपने परिवार के साथ बेड पर सो रहा था। सांप बेड पर चढ़ा और बच्चे को डंस लिया। स्वजन ने बताया कि मकान के पीछे झाड़ियों से सांप घर में घुसा।