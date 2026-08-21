हरियाणा के कैथल में दो मासूमों को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत; बेड पर रेंग रहा था ब्लैक कोबरा
हरियाणा के कैथल में दो अलग-अलग जगहों पर सांप के डसने से दो बच्चों की मौत हो गई। इन घटनाओं से परिवारों में गहरा मातम छा गया है।
HighLights
कैथल जिले में सांप के डसने से दो बच्चों की मौत
शुगर कॉलोनी और गदली गांव में हुई ये दुखद घटनाएं
दस वर्षीय हर्ष को बेड पर सांप ने डसा था
जागरण संवाददाता, कैथल। जिले में दो अलग-अलग जगहों पर सांप के डसने से दो बच्चों की मौत हो गई। एक घटना करनाल रोड स्थित शुगर कालोनी में तो दूसरी घटना गांव गदली में हुई। दो बच्चों की मौत से परिवार में मातम का माहौल है।
सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कैथल के करनाल रोड स्थित शुगर मिल कालोनी में रहने वाला दस वर्षीय बच्चा हर्ष बुधवार रात को अपने परिवार के साथ बेड पर सो रहा था। सांप बेड पर चढ़ा और बच्चे को डंस लिया। स्वजन ने बताया कि मकान के पीछे झाड़ियों से सांप घर में घुसा।
सांप ने हर्ष को पेट और बाजू पर डस लिया। कुछ देर बाद बच्चे ने अपनी मां को बताया कि उसे चूहे ने काट लिया है, इसके बाद माता-पिता ने बच्चे को संभाला तो बेड पर सांप पड़ा था।
स्वजन ने अपने स्तर पर बच्चे का इलाज करना शुरू किया, लेकिन तबीयत में सुधार होने की बजाए बिगड़ती गई। उसे जिला नागरिक अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बच्चे के ताऊ विनोद ने बताया कि दस वर्षीय भतीजा हर्ष छठी कक्षा का विद्यार्थी था। बच्चे को दो जगह पर सांप ने डसा। उसके पिता संजय की चार महीने पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। परिवार में अब उसकी मां रीना और बड़ा भाई चिराग हैं।