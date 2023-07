Kaithal News: उधार पैसे देना बनी आफत, वापस न मिलने पर व्यक्ति ने किया सुसाइड; एक आरोपी गिरफ्तार

Kaithal news कैथल में एक व्यक्ति ने उधार के पैसे लौटाने को लेकर पीड़ित व्यक्ति को इतना उकसा दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। रामगोपाल नाम के व्यक्ति ने आरोपित चुडिया राम को करीब आठ लाख रुपये दिए थे लेकिन आरोपी ने बार-बार पैसे मांगने पर भी नहीं लौटाए। जिसके बाद उधार देने वाला व्यक्ति रामगोपाल कर्ज में डूब चुका था जिसके चलते रामगोपाल ने अंत में आत्महत्या कर ली।

उधार पैसे देना बनी आफत, वापस न मिलने पर व्यक्ति ने किया सुसाइड; एक आरोपी गिरफ्तार

