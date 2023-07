दो गाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर में एक कार में सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई। जानकारी के स्नुसार सुरेश अपने पिता रामकुमार को दवाई दिलवाने के लिए सुबह के समय गाड़ी में कैथल लेकर गया था। दोपहर करीब 12 बजे वे दोनों दवाई लेकर वापस गांव आ रहे थे। तभी उनकी गाड़ी की टक्कर एक दूसरी गाडी से हो गई। जिसमें दोनों की मौत है गई।

Kaithal: दो गाड़ियों की भयानक टक्कर, सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत; दवा लेकर लौट रहे थे दोनों

कैथल, जागरण संवाददाता। दो गाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर में एक कार में सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव हरसौला निवासी रामकुमार (65) और उसके बेटे सुरेश (38) के रूप में हुई है। मृतक सुरेश के चचेरे भाई मनोज की शिकायत पर तितरम थाना में कार चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। मनोज ने बताया कि सुरेश अपने पिता रामकुमार को दवाई दिलवाने के लिए सुबह के समय गाड़ी में कैथल लेकर गया था। दोपहर करीब 12 बजे वे दोनों दवाई लेकर वापस गांव आ रहे थे। हाईवे से गांव प्यौदा की तरफ जाते हुए रास्ते में सामने से आ रही एक गाड़ी ने सुरेश की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। राहगीरों ने हादसे की सूचना उन्हें दी थी। गंभीर रूप से घायल रामकुमार को नागरिक अस्पताल में लाया गया। वहां से उसे कल्पना चावला करनाल रेफर कर दिया गया था। करनाल जाते समय रास्ते में ही पूंडरी के पास रामकुमार ने भी दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। जांच अधिकारी एएसआई दलबीर सिंह ने बताया कि मनोज की शिकायत पर कार चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। दोनों मृतकों के शव स्वजनों को सौंप दिए गए हैं। कैथल में इन्वर्टर-बैटरी की दुकान चलाता था सुरेश मृतक सुरेश कैथल में इन्वर्टर-बैटरी की दुकान चलाता था। वह करीब 20 साल से इस काम में लगा हुआ था। सुरेश अपने पीछे छह साल का बेटा कार्तिक, 14 साल की बेटी मुस्कान और पत्नी को छोड़ गया है। अस्पताल में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि सुरेश गांव में सबका सहयोग करता था। किसी को काम से भी मना नहीं करता था। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक है। ग्रामीणों ने बताया कि सुरेश का बड़ा भाई सुरेंद्र हरियाणा पुलिस में है और उसकी ड्यूटी पंचकूला में है।

Edited By: Nidhi Vinodiya