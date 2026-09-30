कैथल पुलिस में बड़ा फेरबदल, SP ने दो थाना प्रभारी बदले; इंस्पेक्टर गीता सिविल लाइन SHO बनीं

जागरण संवाददाता, कैथल। जिला पुलिस में मंगलवार को बड़ा फेरबदल करते हुए एसपी मनप्रीत सिंह सूदन ने दो थाना प्रभारियों सहित एक चौकी इंचार्ज और 10 से अधिक पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर गीता को सिविल लाइन थाना प्रभारी लगाया गया है।

वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश खेदड़ को कलायत थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इंस्पेक्टर गीता इससे पहले सिटी थाना में लंबे समय तक थाना प्रभारी के पद पर तैनात रह चुकी हैं। कुछ दिन पहले वह छुट्टी पर चली गई थीं। अब छुट्टी से लौटने के बाद एसपी ने उन्हें सिविल लाइन थाना की कमान सौंपी है।

सब इंस्पेक्टर को समीक्षा शाखा में भेजा वहीं कलायत थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमन को समीक्षा शाखा में भेजा गया है। समीक्षा शाखा में तैनात एएसआइ राजेश और मनजीत का तबादला सिटी थाना में किया गया है। इसके अलावा अरनौली चौकी इंचार्ज एएसआइ दयानंद का भी तबादला किया गया है। उनकी जगह सब इंस्पेक्टर राजबीर को अरनौली चौकी इंचार्ज लगाया गया है।