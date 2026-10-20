हरियाणा: कलायत में दूध-पनीर फैक्ट्री पर छापा, आठ क्विंटल पनीर जब्त; गलत निर्माण तिथि से हुआ खुलासा

जागरण संवाददाता, कैथल। त्योहारों के सीजन में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कैथल पुलिस की तरफ से संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है।

सीआइए कलायत पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने कलायत अनाज मंडी के पीछे स्थित एक दूध-पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की।

कार्रवाई के दौरान मौके से करीब आठ क्विंटल पनीर और पांच हजार लीटर स्किम्ड मिल्क मिला। पनीर के पैकेटों पर निर्माण तिथि को लेकर भी अनियमितता सामने आई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध व पनीर के तीन सैंपल लेकर जांच के लिए प्रक्रिया शुरू की है।