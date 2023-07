Haryana News: अब आपदा के बारे में मिलेगी प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट, मोबाइल एप और पोर्टल किया गया लांच

हरियाणा में अब आपदा के बारे में प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट का पहले ही पता चल सकेगा। अलर्ट के लिए राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और मोबाइल एप सचेत लांच किया गया है। इस पोर्टल व एप के के माध्यम से आमजन को मोबाइल पर आपदा से संबंधित जानकारी की चेतावनी और अलर्ट मिलेगा। यह पोर्टल आपदा विंग प्रसार से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए बनाया गया है।

अब आपदा के बारे में मिलेगी प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट, मोबाइल एप और पोर्टल किया गया लांच

कैथल, जागरण संवादादता: जिला उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट के लिए राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और मोबाइल एप सचेत लांच किया गया है। इस पोर्टल व एप के के माध्यम से आमजन को मोबाइल पर आपदा से संबंधित जानकारी की चेतावनी और अलर्ट मिलेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एनपीडीआरआर के तीसरे स्तर के दौरान यह राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और सचेत मोबाइल एप लांच किया गया है। एप से आपदा का लगा सकेंगे पता यह पोर्टल आपदा विंग प्रसार से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि सचेत मोबाइल एप के माध्यम से स्थानीय मौसम, तापमान, वर्षा प्रदूषण का स्तर, वज्रपात का अलर्ट तथा विभिन्न प्रकार की आपदाओं में क्या करें, क्या ना करें आदि के बारे में पता लगा सकते हैं। गूगल प्‍ले और एप्‍पल एप पर है उपलबध सचेत मोबाइल एप आपदाओं को न्यून करने में बहुत उपयोग सिद्ध होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों व अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के मोबाइल में सचेत एप को डाउनलोड कराने के साथ ही सचेत मोबाइल एप का आम जनमानस में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि यह एप एंड्रायड और आइओएस संस्करण गूगल प्ले और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है।

