Kaithal News: लघु सचिवालय के पास खड़ी गाड़ी में लगी आग, लाखों का नुकसान; लोगों ने किया दमकल विभाग में फोन

कैथल में लघु सचिवालय के पास खड़ी गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में लगी आग के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। शहर के मायापुरी कालोनी गली नंबर दो निवासी राजबीर ने बताया कि वे मंगलवार को अदालत में किसी काम के लिए आया था।

लघु सचिवालय के पास खड़ी गाड़ी में लगी आग, लाखों का नुकसान; लोगों ने किया दमकल विभाग में फोन

Your browser does not support the audio element.

कैथल, जागरण संवाददाता: मंगलवार दोपहर को लघु सचिवालय के पास खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में लगी आग के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अदालत में किसी काम के लिए आया था राजबीर शहर के मायापुरी कालोनी गली नंबर दो निवासी राजबीर ने बताया कि वे मंगलवार को अदालत में किसी काम के लिए आया था। गाड़ी में तीन लोग सवार थे। लघु सचिवालय के पास गाड़ी खड़ी करके अंदर काम के लिए चले गए। कुछ देर बाद देखा तो गाड़ी के पास भीड़ जमा थी। नजदीक आए तो पता चला कि गाड़ी में आग लगी हुई है और दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने में लगी है। गाड़ी मालिक ने बताया कि 2016 माडल गाड़ी है। गाड़ी जलने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। गाड़ी पेट्रोल की थी। मौके पर मौजूद बलदेव ने बताया कि वे लघु सचिवालय में किसी काम के लिए आया था तो देखा की एक कार में आग लगी हुई है। उसने दमकल विभाग को फोन कर इस बारे में सूचना दी। कुछ समय बाद ही गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया लिया। समय पर आग नहीं बुझाई जाती तो आसपास खड़ी गाड़ियों को होता नुकसान घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आस पास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान होता। दमकल विभाग के कार्यालय इंचार्ज सुरेंद्र ने बताया कि लघु सचिवालय के नजदीक गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। समय रहते सूचना मिली तो बड़ी घटना टल गई। यदि देरी से सूचना मिलती तो आसपास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान हो सकता था।

Edited By: Himani Sharma