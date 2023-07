Kaithal: मानवता शर्मसार! तलाब में मिला एक दिन की नवजात बच्ची का शव, पानी में डूबने से हुई मौत; केस दर्ज

गांव खेड़ी शेरु के जोहड़ (तालाब) में एक दिन की नवजात बच्ची का शव मिला है। गांव के सरपंच अनिल कुमार की शिकायत पर तितरम थाना में अज्ञात महिला के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। पानी में डूबने से बच्ची की मौत हुई है। पानी में पड़े रहने के कारण शव पूरी तरह से खराब हो गया था। किसी महिला ने अपनी ही नवजात को जोहड़ में फेंका था।

तलाब में मिला एक दिन की नवजात बच्ची का शव

Your browser does not support the audio element.

कैथल, जागरण संवाददाता। गांव खेड़ी शेरु में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। गांव के जोहड़ (तालाब) में एक दिन की नवजात बच्ची का शव मिला है। गांव के सरपंच अनिल कुमार की शिकायत पर तितरम थाना में अज्ञात महिला के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि 19 जुलाई को शाम करीब साढ़े छह बजे उसके पास गांव के ही लोगों का फोन आया। ग्रामीणों ने बताया कि जोहड़ में किसी बच्चे का शव पड़ा हुआ है। पानी में डूबने से हुई बच्ची की मौत वह मौके पर गया और जाते ही तितरम थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। पानी में डूबने से बच्ची की मौत हुई है। पानी में पड़े रहने के कारण शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। किसी महिला ने अपनी पैदाइस छिपाने के लिए नवजात को जोहड़ में फेंका था। इस बारे में ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर भी जांच शुरू कर दी है। दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई गांव की आशा वर्कर से रिकार्ड लिया जा रहा है कि उनके पास कितनी महिलाओं ने गर्भवती होने की सूचना दर्ज करवाई हुई है। कितनी महिलाओं ने टीके लगवाए हैं और कितने बच्चे पैदा हुए हैं। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सरपंच ने कहा कि बच्ची ने अपनी आंखे भी ठीक से नहीं खोली होंगी और कलयुगी माता ने उसे जोहड़ में फेंक दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस जांच अधिकारी एसआइ धर्मपाल ने बताया कि पुलिस को गांव खेड़ी शेरु में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है।

Edited By: Preeti Gupta