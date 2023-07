विधायक लीला राम ने किया सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण, नहीं पहुंचे शिक्षा मंत्री; तनाव की स्थिति

राजपूत समाज के भारी विरोध के बावजूद ढांड रोड चौक पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण हो गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और उनकी गैर-मौजूदगी में सुबह सात बजे ही विधायक लीला राम ने आनन-फानन में 15-20 लोगों के साथ प्रतिमा से कपड़ा हटा दिया। मौके पर सुरक्षा बल तैनात है।

विधायक लीला राम ने किया सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण

कैथल, जागरण संवाददाता। राजपूत समाज के भारी विरोध के बावजूद ढांड रोड चौक पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण हो गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और उनकी गैर-मौजूदगी में सुबह सात बजे ही विधायक लीला राम ने आनन-फानन में 15-20 लोगों के साथ प्रतिमा से कपड़ा हटा दिया। उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, भाजपा के वरिष्ठ नेता राव सुरेंद्र सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मुनीष कठवाड़, गुर्जर सभा के जिलाध्यक्ष शमशेर राठी भी थे। भारी सुरक्षा बल तैनात अनावरण का पता चलने के बाद गुर्जर समाज के युवा चौक पर पहुंचना शुरु हो गए और प्रतिमा के साथ फोटो व सेल्फी करने का सिलसिला चल पड़ा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने इन युवाओं को यहां से खदेड़ा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल ढांड रोड चौक पर तैनात रहा। करनाल रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों की पुलिस की तैनाती की गई है। गुर्जरों के विभिन्न गांवों प्रतिमा के अनावरण के बाद बैठकें शुरू दूसरी तरफ, गुर्जरों के विभिन्न गांवों में जब प्रतिमा के अनावरण की जानकारी पहुंची तो वहां भी बैठकें शुरू हो गई। दरअसल दोपहर को मुख्य कार्यक्रम सीवन गेट स्थित गुर्जर धर्मशाला में होगा। इसमें भारी संख्या में गुर्जर समाज के लोग पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने संभावना है। प्रदेश के जितने भी गुर्जर विधायक हैं, इस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया है। गुर्जर शब्द हटाने की मांग को लेकर हुआ था प्रर्दशन वहीं दूसरी तरफ प्रतिमा के अनावरण को लेकर माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रतिमा स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर चारों तरफ नाका लगाते हुए मार्ग बंद किया गया था। हालांकि वीरवार को सुबह यातायात बहाल कर दिया गया है, लेकिन हर चौक और नाके पर पुलिस बल तैनात है। बता दें कि बुधवार को राजपूत समाज के लोगों ने गुर्जर शब्द हटाने की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन किया था। शाम के समय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर हिरासत में लिया था। सभी को रात में ही छोड़ दिया गया था।

Edited By: Preeti Gupta