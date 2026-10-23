हरियाणा: गूगल पर सर्च किया कस्टमर केयर का नंबर, खाते से कट गए 1.07 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, कैथल। साइबर ठगों ने सैमसंग केयर का कर्मचारी बनकर चीका के एक युवक को 1.07 लाख रुपये का चूना लगा दिया। पीड़ित ने अपने मोबाइल की स्क्रीन ठीक करवाने के लिए गूगल पर सैमसंग केयर का नंबर सर्च किया था।

इसके बाद एक व्यक्ति ने खुद को सैमसंग केयर का कर्मचारी बताकर उससे संपर्क किया। गांव भागल निवासी सुशील कुमार की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि चीका में उसकी ज्वेलरी की दुकान है। उसका एचडीएफसी बैंक में खाता है, जिसमें उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। वह इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल स्वयं करता है। गुगल पर सर्च किया नाम उसके सैमसंग मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी, जिसे उसने मरम्मत के लिए सैमसंग केयर सेंटर में दिया हुआ था। मोबाइल ठीक होकर वापस नहीं मिलने पर उसने 14 अक्टूबर को गूगल पर सैमसंग केयर का नंबर सर्च किया और उस पर फोन किया। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को सैमसंग केयर का कर्मचारी बताया।

पीड़ित ने उसे मोबाइल मरम्मत के लिए देने और अभी तक वापस नहीं मिलने की जानकारी दी। इस पर फोनकर्ता ने कहा कि वह उसके मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है और उसमें केवल 10 रुपये भेजने होंगे। इसके बाद पीड़ित ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद उसके बैंक खाते से पहले 12 हजार रुपये और फिर 95 हजार रुपये निकल गए।