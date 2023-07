Kaithal News: फेसबुक पर दिल्ली की युवती से दोस्ती करके अपने गांव बुलाया, दुष्कर्म के आरोप में FIR दर्ज

कैथल के एक युवक पर दिल्ली की युवती से शांदी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने बताया कि आरोपित और उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। इसके बाद आरोपित ने उसे अपने गांव बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैथल, जागरण संवाददाता। दिल्ली निवासी एक युवती से दुष्कर्म के आरोप में राजौंद के एक गांव निवासी युवक नीतिन चौहान पर राजौंद थाना में केस दर्ज किया गया है। युवती की शिकायत पर 15 जुलाई को केएम पुर साउथ नई दिल्ली पुलिस थाना में जीरो एफआइआर दर्ज की गई थी। उसके बाद शिकायत एसपी कैथल को भेजी गई थी। शिकायत के आधार पर राजौंद थाना में केस दर्ज हुआ और अब आगामी जांच महिला थाना पुलिस करेगी। युवती ने शिकायत में बताया कि उसकी 2019 में युवक के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। कुछ समय बाद ही युवक ने उसे अपने गांव में मिलने के लिए बुला लिया था। वहां आरोपित ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। दिल्ली में भी किया दुष्कर्म युवती के अनुसार, उसके बाद आरोपित दिल्ली में भी उससे मिलने आया और वहां भी दुष्कर्म किया था। जून 2022 में आरोपित ने उसे अपने घर बुला लिया था। उसे करीब दो महीने तक घर ही रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब उसने शादी करने के लिए बोला तो युवक ने मना कर दिया। जान से मारने की धमकी युवती ने पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपित ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। राजौंद थाना प्रभारी एसआइ बीरभान ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपित नितिन चौहान के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। इस मामले की आगामी जांच महिला थाना पुलिस करेगी।

