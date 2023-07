Kaithal News: कैथल में गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी के घर में लगाई आग, सारा सामान जला; CCTV कैमरे भी तोड़े

हरियाणा के कैथल में गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी के घर में आग लगाने का मामला सामने आया है। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ित ग्रंथी का कहना है कि आरोपित उससे जमीन को लेकर रंजिश रखता था। इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ग्रंथी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैथल में गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी के घर में लगाई आग, सारा सामान जला

कैथल, जागरण संवाददाता। गुहला के गांव बदसुई स्थित गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी के घर आग लगाने का मामला सामने आया है। गांव बदसुई निवासी गुरप्रीत सिंह की शिकायत पर चीका थाना में गांव के ही आरोपित बलबीर सिंह के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में बताया कि वह बदसुई स्थित गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथी है। उसके पिता और बहन वकील कालोनी चीका में रहते हैं। 13 जुलाई को वहां बाढ़ का पानी पहुंच गया था। इस कारण वह स्वजनों को अपने साथ बदसुई गुरुद्वारा साहिब में ले आया था। तेल छिड़क लगाई आग, सारा सामान जलकर खाक उन्होंने बताया कि रात के समय आरोपित ने मकान के कमरे की ईंटें निकाल ली। कमरे में जाकर तेल छिड़क आग लगा दी। आग लगने के कारण घर में रखा बैड, पेटी, कपड़े, कुर्सी सहित अन्य सामान जल गया। उसकी चचेरी बहन की शादी के लिए भी घर में कुछ सामान रखा था और वह भी जल कर राख हो गया। बहन की शादी अगले साल करनी है। ग्रंथी ने बताया कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। आग लगाने से पहले उन्हें भी तोड़ दिया गया था। देर रात उसके एक पड़ोसी ने घर में आग लगने की सूचना उसे दी थी। सुबह वह घर गया तो सब कुछ जल चुका था। उसने उसी समय वारदात के बारे में पुलिस को सूचना दी। खेती की जमीन को लेकर रखता था रंजिश गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उसने आरोपित से कुछ समय पहले खेती की जमीन ली थी। जमीन के लेन-देन को लेकर ही आरोपित उससे रंजिश रखता था। इसी रंजिश के कारण उसके घर में आग लगाई गई है। आरोप है कि आरोपित करीब एक साल पहले बदमाश भेजकर उसके साथ मारपीट करवाई थी। इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। जांच अधिकारी एएसआइ जगदीश चंद्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। सीन आफ क्राइम टीम को भी मौके पर भेजा गया था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

