हरियाणा के कैथल में गाड़ी के पीछे आ रहे दोस्‍त ने हादसे की सच्‍चाई बताई तो डेढ़ महीने बाद केस दर्ज हुआ। गांव सिसला निवासी हरदीप ने 25 मई को एसपी कार्यालय में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि 12 मई को वह प्यौदा निवासी पवन कुमार और धर्मबीर एक ही बाइक पर कुरुक्षेत्र से एक कार लेने के लिए गए थे। मामले की जांच की जा रही है।

12 मई को हुआ था हादसा डेढ़ महीने बाद हुआ केस दर्ज, दोस्‍त ने बताई हादसे की सच्‍चाई

कैथल, जागरण संवाददाता: सड़क हादसे में युवक की मौत होने के एक मामले में करीब डेढ़ महीने बाद कार चालक के विरुद्ध ढांड थाना में केस दर्ज किया गया है। गांव सिसला निवासी हरदीप ने 25 मई को एसपी कार्यालय में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि 12 मई को वह, प्यौदा निवासी पवन कुमार और धर्मबीर एक ही बाइक पर कुरुक्षेत्र से एक कार लेने के लिए गए थे। उसी दिन रात को करीब आठ बजे वे कुरुक्षेत्र से वापस गांव जाने के लिए चल पड़े थे। बेसहारा पशु गाड़ी के आगे आ गया वहां से ली हुई मारुति कार को पवन चला रहा था और वह भी उसके साथ कार में बैठा था। धर्मबीर बाइक पर उनके पीछे-पीछे आ रहा था। रात को करीब पौने नौ बजे ढांड पूंडरी रोड पर एक बेसहारा पशु गाड़ी के आगे आ गया था तो पवन कुमार ने उसके बचाने के लिए गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी थी। दूसरी तरफ से आ रहे गाड़ी चालक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। इससे उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। टक्‍कर माने वाला मौके से हो गया फरार हादसे में पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह भी बेहोश हो गया था। टक्कर मारने वाला चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था। पवन को इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआइ रेफर कर दिया गया था। पवन की 16 जुलाई को वहां मौत हो गई थी। वह भी गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के बाद घर ही था। कुछ दिन बाद उसके दोस्त धर्मबीर ने हादसे के बारे में सच्चाई बताई थी। उसने बताया कि दूसरी गाड़ी की टक्कर लगने से यह हादसा हुआ था। जांच अधिकारी एसआइ राजकुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। पहले हादसे का कारण बेसहारा पशु का आगे आना बताया गया था। मामले की जांच की जा रही है।

