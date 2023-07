Kaithal News शिकायत में बताया कि 12वीं पास करने के बाद उसके पास कोई रोजगार नहीं था। आरोपित जसविंद्र के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात हुई थी। उसके साथ गांव के ही पवन और मनी राम को भी ऑस्ट्रेलिया जाना था। जनवरी 2023 में आरोपित ने तीनों को टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 45.75 लाख रुपये मांगे थे।

ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर तीन युवकों से 45.75 लाख रुपये की ठगी, आरोपितों ने दिए थे फर्जी वीजा

कैथल, जागरण संवाददाता। तीन युवकों को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 45.75 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। गांव बालू निवासी संजीव की शिकायत पर गांव किच्छाना निवासी जसविंद्र, कृष्णा, महावीर, अमरजीत कौर, राजेश और कमल के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि 12वीं पास करने के बाद उसके पास कोई रोजगार नहीं था। आरोपित जसविंद्र के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात हुई थी। उसके साथ गांव के ही पवन और मनी राम को भी ऑस्ट्रेलिया जाना था। जनवरी 2023 में आरोपित ने तीनों को टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 45.75 लाख रुपये मांगे थे। आरोपित जसविंद्र गांव किच्छाना के पूर्व सरपंच प्रवीन किच्छाना के परिवार से है। जसविंद्र ने यह भी कहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद पैसे देने हैं तो 18 लाख रुपये लगेंगे। पहले देने हैं तो एक युवक के 15 लाख 25 हजार लगेंगे। 13 जनवरी को उन्होंने 75 हजार रुपये दिए थे और 25 जनवरी को उन्हें कहा गया कि तीनों का वीजा बनकर आ चुका है। पूर्व सरपंच के घर दिए 25 लाख रुपये शिकायत में बताया कि 28 जनवरी को पूर्व सरपंच प्रवीन के घर जाकर आरोपित के स्वजनों को 25 लाख रुपये दे दिए थे। अगले दिन आरोपितों को 20 लाख रुपये भी दे दिए थे। आरोपित ने कहा था कि 20 दिन के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज देगा। वहां उसकी टीम मौजूद है जो उन्हें काम भी दिलवा देगी। उसके बाद भी उन्हें भेजा गया तो प्रवीन किच्छाना की मौजूदगी में पंचायत हुई। वहां आरोपित ने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया ना भेज सका तो ब्याज सहित पैसे वापस दे देगा। 20 मार्च को आरोपित ने 45 दिन का समय मांगा था। उन्होंने वीजा की जांच करवाई तो वह भी फर्जी पाए गए थे। उनके पैसे लेने के बाद आरोपित कहीं विदेश में चला गया है। अब ना तो उनके पैसे वापस दे रहा है और ना ही उन्हें आस्ट्रेलिया भेजा गया है। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। जांच अधिकारी एसआइ सुनील कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर छह आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Rajat Mourya