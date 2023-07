Kaithal Fraud Case कैथल में एक युवक को कनाडा भेजने के नाम पर 5.68 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत में बताया कि पढ़ाई करने के बाद उसे कोई रोजगार नहीं मिला है। जींद के गांव डूमरखां निवासी उसके मामा की लड़की ज्योति कनाडा गई हुई है। उसकी ज्योति से बात हुई तो उसने बताया कि एजेंट सुधीर उसका जानकार है। सुधीर युवाओं को विदेश भेजने का काम करता है।

49 दिन थाईलैंड में रखा, कनाडा भेजने के नाम पर 5.68 लाख रुपये ठगे; आरोपित के खिलाफ केस दर्ज

कैथल, जागरण संवाददाता: एक युवक को कनाडा भेजने के नाम पर 5.68 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। गांव बालू निवासी मनबीर ने एसपी कार्यालय में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर कलायत थाना में सेक्टर-13 चंडीगढ़ निवासी आरोपित एजेंट सुधीर के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। युवाओं को विदेश भेजने का काम करता है सुधीर शिकायत में बताया कि पढ़ाई करने के बाद उसे कोई रोजगार नहीं मिला है। जींद के गांव डूमरखां निवासी उसके मामा की लड़की ज्योति कनाडा गई हुई है। उसकी ज्योति से बात हुई तो उसने बताया कि एजेंट सुधीर उसका जानकार है। सुधीर युवाओं को विदेश भेजने का काम करता है। वह आरोपित के कार्यालय में गया और उसे कनाडा भेजने को लेकर बातचीत की। आरोपित ने कहा कि वह कनाडा का वर्क परमिट दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए 25 लाख रुपये लगेंगे। वह उसकी बातों में आ गया और उसी समय उसे एक लाख रुपये गूगल ने कर दिए। दो लाख रुपये उसकी बहन ज्योति ने सुधीर को भेज दिए। उसने पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज मंगवा लिए और छह लाख 18 हजार रुपये अलग-अलग खर्च के नाम पर ले चुका था। 28 अगस्त को उसे थाईलैंड भेज दिया गया था। उसे बोला गया था कि दस दिन यहां रहने के बाद उसे कनाडा भेज दिया जाएगा। उसे वहां 49 दिनों तक रखा गया, लेकिन कनाडा नहीं भेजा गया। 14 अक्टूबर को लौटा भारत उसे कनाडा नहीं भेजा गया तो वह 14 अक्टूबर को वापस भारत आ गया था। उसने आरोपित से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने 50 हजार रुपये वापस कर दिए थे। बकाया 5.68 लाख रुपये देने से मना कर दिया। उसे धमकी दी गई है कि दोबारा से पैसे मांगे तो जान से मार देगा। जांच अधिकारी एसआइ रामपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर सुधीर के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Himani Sharma