कैथल में करोड़ों रुपये से संवरेंगी शहर की सड़कें, 27 लाख की लागत बनेगी 60 मीटर सीसी रोड; दीपावाली बाद शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, कैथल। नगर परिषद शहर की सड़कों और अन्य विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च करेगी। इनमें नगर परिषद के सामने टूटी सड़क का निर्माण भी शामिल है। दुकानदारों की मांग पर इस सड़क का काम दीपावली के बाद शुरू किया जाएगा। 60 मीटर लंबी यह सड़क सीसी की बनेगी और इस पर करीब 27 लाख रुपये खर्च होंगे।

सड़क पर गहरे और बड़े गड्ढे होने से लोगों को परेशानी हो रही है। वाहन पलटने का डर बना रहता है और दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

नगर परिषद ने जुलाई में सड़क का टेंडर जारी किया था और काम शुरू होना था। दुकानदारों की मांग पर अब इसे दीपावली तक रोक दिया गया है। सोमवार से कई सड़कों पर पैचवर्क का काम शुरू होगा।

शहर में लाखों रुपये से बनेंगी वर्षों से टूटी सड़कें

नरवानिया बिल्डिंग की सड़क पर वर्षों से गड्ढे हैं। इसका निर्माण करीब 60 लाख रुपये से होगा। जनता मार्केट की सड़क पर करीब 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

वार्ड नंबर 24 में ब्रह्माकुमारी आश्रम, रोटरी क्लब, पंजाबी वेलफेयर सभा के भवन और गीता भवन मंदिर में 21-21 लाख रुपये से शेड बनाए जाएंगे। मैन बाजार से रेलवे गेट तक की सड़क पर 60 लाख रुपये खर्च होंगे। इन सभी कार्यों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। ट्रैक्टर मार्केट की सड़क का निर्माण भी जारी है।