Kaithal: महिला को थप्पड़ मारने की घटना के बाद अब विधायक और उनके बेटे को जबरन जमीन पर बिठाया, वीडियो वायरल

Kaithal News बुजुर्ग महिला के थप्पड़ मारने की घटना के बाद इसी जगह एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में ग्रामीण विधायक के साथ-साथ उनके पुत्र हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन रणधीर सिंह को भी घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं।

Kaithal: महिला को थप्पड़ मारने की घटना के बाद अब विधायक और उनके बेटे को जबरन जमीन पर बिठाया

कैथल, जागरण संवाददाता: गुहला के विधायक ईश्वर सिंह को गांव भाटिया की एक बुजुर्ग महिला के थप्पड़ मारने की घटना के बाद इसी जगह एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में ग्रामीण विधायक के साथ-साथ उनके पुत्र हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन रणधीर सिंह को भी घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों पिता-पुत्र को जबरदस्ती जमीन पर बिठाया और बार-बार गालियां दी। यह दोनों घटनाएं प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों (दोनों के बाडीगार्ड) की उपस्थिति में हुई। फेसबुक पेज के माध्‍यम से घटना को पूरे अनुसूचित समाज का बताया अपमान ग्रामीणों के इस व्यवहार से आहत होकर रणधीर सिंह ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से इस घटना को पूरे अनुसूचित समाज का अपमान बताया है। उन्होंने लिखा कि अगर अभी इसके विरोध में रणनीति नहीं बनाई गई तो लोग आगे किसी भी विधायक के साथ ऐसा कर सकते हैं। इसी पोस्ट में शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे विधायक के निवास पर समाज के लोगों को एकत्रित होने का आह्वान किया गया है। बता दें कि लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि विधायक व प्रशासन द्वारा समय रहते समस्याओं का निपटान नहीं किया गया, जिस वजह से उन्हें जमीन पर बिठाया गया। बुधवार को मारा था थप्पड़ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का मुआयना करते हुए विधायक ईश्वर सिंह बुधवार दोपहर बाद गांव भाटिया पहुंचे थे। यहां लाेगों ने उनका विरोध तो किया ही, एक गुस्साई बुजुर्ग महिला ने अपशब्द कहते हुए उनको थप्पड़ तक जड़ दिया था। इसके बाद जब विधायक को उनके बाडीगार्ड वहां से निकाल कर ले जा रहे थे तो ग्रामीणों ने उन्हें रोक कर उनके बेटे सहित जमीन पर बिठाया।

Edited By: Himani Sharma