हरियाणा: कैथल मंडी में 1509 धान ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, किसानों को मिला ₹4045 प्रति क्विंटल का भाव

जागरण संवाददाता, कैथल। जिले की नई अनाज मंडी बुधवार को 1509 धान के मिले रेट से किसानों के चेहरे खिल उठे। गांव गोविंदपुरा के दो किसान मंडी में धान लेकर पहुंचे।

किसान तरसेम ने बताया कि 3945 रुपये व 4045 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिले हैं, जो अब तक सबसे जयादा भाव हैं। इससे पहले इतने महंगे भाव में 1509 किस्म का धान नहीं बिका है।

मंडी के आढ़तियों ने बताया कि 1509 किस्म का धान इस मंडी में इतने भाव में पहली बार बिका है। इससे पहले के सीजन में 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल की बिकता था। इस बार शुरूआत से ही मंडियों में 1509 धान के अच्छे भाव किसानों को मिल रहे हैं।

पिछले छह दिनों से 1509 किस्म के धान के भाव ये रहे, प्रति क्विंटल में... 11 सितंबर--3650

12 सितंबर-3730

13 सितंबर-3800

14 सितंबर-3850

15 सितंबर-3950

16 सितंबर-4045 नई अनाज मंडी में 650 आढ़ती बता दें कि नई अनाज मंडी शहर के बीचों-बीच स्थित है। 20 एकड़ में स्थित इस मंडी में 650 के के करीब आढ़ती हैं। शहर की तीनों अनाज मंडियों में से इन दिनों नई अनाज मंडी में आवक चल रही है। अब तक 13 हजार क्विंटल धान मंडी में पहुंच गया है। 20 सितंबर के बाद से मंडी में आवक बढ़ने की उम्मीद है।

अतिरिक्त अनाज मंडी के आढ़तियों ने सीजन की तैयारियों को लेकर की बैठक धान सीजन को लेकर अतिरिक्त अनाज मंडी में बुधवार को बैठक हुई। एसोसिएशन के प्रधान रघुबीर मलिक ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में धर्मपाल कठवाड़, देशराज, अशोक सहित अन्य आढ़ती मौजूद रहे। प्रधान रघुबीर मलिक ने बताया कि सभी आढ़तियों की सहमति से कई अहम निर्णय लिए गए हैं, इसमें सभी आढ़तियों का समर्थन रहा है।

मुख्य तौर पर इस बार धान सीजन में खरीद का समय सुबह सात से बजे से रहेगा। शाम पांच बजे से रात 11 बजे तक किसानों के धान लाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद किसान अपना धान ला सकते हैं।

वहीं मंडी में पंडाल लगाकर रास्ता जाम करने वाले आढ़तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि अतिरिक्त अनाज मंडी 89 एकड़ में स्थित है। जिले की यह सबसे बड़ी अनाज मंडी है। 150 के करीब दुकानें मंडी में बन चुकी हैं। 20 सितंबर के बाद मंडी में आवक शुरू होने की उम्मीद है।