    कैथल में नीलगाय से टकराई इंस्पेक्टर की कार, एयरबैग और सीट बेल्ट ने बचाई जान

    By Sunil Kumar Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:00 PM (IST)

    नीलगाय से टकराई इंस्पेक्टर की गाड़ी (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, कैथल। कैथल में पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार राणा और उनका परिवार नीलगाय से गाड़ी टकराने के बाद बाल-बाल बच गया। गाड़ी में सीट बेल्ट लगी होने के कारण दोनों एयरबैग समय से खुल गए, जिससे पूरा परिवार किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया।

    कैथल से बात्ता गांव जा रहा था परिवार

    इंस्पेक्टर राजकुमार राणा ने बताया कि उन्होंने काफी लंबे समय तक कैथल में सेवाएं दी हैं। इस समय उनकी ड्यूटी जींद में लगी है। सोमवार को वह परिवार के साथ कैथल से गांव बात्ता में किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे।

    NH 152 पर नीलगाय से टकराई गाड़ी

    उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 152 गांव बात्ता के पास खरक पांडवा रोड पर अचानक से एक नीलगाय उनकी गाड़ी के आगे आ गई। इस दौरान उन्होंने गाड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन नीलगाय से टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही गाड़ी के दोनों एयरबैग खुल गए। इससे उनकी और उनके परिवार की जान बच गई।

    इस हादसे में इंस्पेक्टर राजकुमार राणा के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत रहा कि उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

    लोगों से सीट बेल्ट पहनने की अपील

    उन्होंने कहा कि कार की स्पीड नॉर्मल थी और सभी ने सीट बेल्ट लगाई थी। लोगों से अपील है कि वह भी गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। अगर सीट बेल्ट नहीं होती तो उनके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था।