कैथल में दो दिन बारिश के बाद हुई उमस भरी गर्मी, नहीं सूख रहा पसीना; लोग हुए बहा

जागरण संवाददाता, कैथल। हरियाणा के कैथल जिले में दो दिन हुई लगातार बारिश के बाद जिले में वीरवार से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल नजर आए। अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में मानसून का प्रवेश हो गया है और कई जिलों में बीते दिनों में खूब बारिश हुई है। लेकिन, कैथल में बारिश कम हुई। कभी धूप तो कभी छा रहे बादल कैथल के लोगों का मानसूनी बारिश का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन, इसके बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को सताया। सोमवार दोपहर को हल्की बारिश शुरू हो गई। मंगलवार और बुधवार को भी कई जगहों पर बूंदाबांदी जारी रही। मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव जारी है। कभी बादल तो कभी तेज धूप से लोगों का सामना हो रहा है। उधर, किसान धान की रोपाई के लिए बादलों की ओर देख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा और बारिश के आसार भी बनेंगे। धान की रोपाई है जारी 15 जून के बाद धान की रोपाई शुरू हो चुकी है। कई किसानों ने खेतों में धान की पनीरी तैयार की थी। इसके बाद से ही धान की रोपाई का कार्य जारी है। बारिश होने से धान की रोपाई के कार्य में तेजी है। इस समय होने वाली बारिश धान की रोपाई के लिए लाभदायक है। अगले दो से तीन दिन भी बारिश होने की संभावना है। पार्कों में सैर के लिए निकल रहे लोग भीषण गर्मी के कारण देर रात तक उमस व तपिश बरकरार रहती थी। इससे बच्चे गर्मी की छुट्टियों का भी आनंद नहीं ले पा रहे थे। अधिक गर्मी के चलते पार्कों की भी रौनक गायब हो गई थी। वहीं दो दिन जैसे ही मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ। पार्कों में भी रौनक बढ़ी लोगों ने भ्रमण किया। साथ ही बच्चों ने खूब मनोरंजन किया। सुबह से ही बच्चे व अभिभावक पार्कों में पहुंचने लग गए थे। वर्षा से मौसम ठंडा जरूर हुआ, लेकिन उमस अभी भी जारी है।

