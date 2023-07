हरियाणा में JJP विधायक ईश्वर सिंह को महिला ने जड़ा थप्पड़, बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे थे दौरा; VIDEO

गुहला चीका से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह बुधवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। इस दौरान जब वह ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जान रहे थे तभी एक महिला ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। बारिश का पानी भरने के कारण ग्रामीण काफी परेशान थे। भारी बारिश के चलते हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

हरियाणा में JJP विधायक ईश्वर सिंह को महिला ने जड़ा थप्पड़, बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे थे दौरा

गुहला चीका/कैथल, संवाद सहयोगी। घग्गर नदी में उफान के चलते गांव भाटिया में आई बाढ़ से परेशान ग्रामीणों के बीच पहुंचे गुहला के जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे खफा विधायक ने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थे। ग्रामीण पहले से ही परेशान थे। वहीं, एक नाराज बुजुर्ग महिला का पारा चढ़ गया और उसने भीड़ में विधायक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। विधायक ईश्वर सिंह समझ नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या। उनके अंगरक्षक पुलिस कर्मी ने पकड़ कर उन्हें भीड़ से अलग किया और गाड़ी में बैठकर विधायक गांव से चले गए। विधायक को देखते ही आग-बबूला हो गई महिलाएं बता दें कि इससे पहले भी गांव की महिलाएं विधायक को देखते ही आग-बबूला हो गई और खरी-खोटी सुनाई। इस मामले में पुलिस थाना गुहला में कोई शिकायत नहीं दी गई है। गांव भाटिया की सरपंच गीता रानी के प्रतिनिधि ने घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। उनका कहना था कि किसी ने शरारत कर दी होगी। उल्लेखनीय बै कि विधायक ईश्वर सिंह बुधवार दोपहर बाद घग्गर के आसपास के गांवों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने के लिए निकले थे। गांव भाटिया में तीन तरफ से नाके टूटने से पानी भर गया है। ग्रामीणों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उनका आरोप है कि प्रशासन की तरफ से नाके बंद करने के लिए उन्हें जेसीबी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसके चलते वह प्रशासन और विधायक से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि बरसात के मौसम से पहले कोई सुध नहीं लेता, जिसका खामियाजा हर बार उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे ही विधायक ईश्वर सिंह गांव भाटिया पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका घेराव कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। गर्मागर्मी करीब एक घंटे तक चलती रही। इस बीच गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी इकट्ठा हो गईं। इनमें से एक ने अपशब्द बोलते हुए विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। प्राकृतिक आपदा है, मेरा कसूर नहीं- विधायक इस घटना पर विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि वह लोगों के बीच उनका हालचाल पूछने के लिए गए थे, क्योंकि उन्हें ग्रामीणों की फिक्र है। उन्होंने कहा, यह प्राकृतिक आपदा है। गांव भाटिया के बांध टूटने से पानी भर गया है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं लोगों के बीच गया था, लेकिन यह घटना हो गई। इस बारे में कुछ नहीं कहना। हरियाणा में JJP विधायक ईश्वर सिंह को महिला ने जड़ा थप्पड़, बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे थे दौरा #haryananews #ViralVideos pic.twitter.com/XvL6551hZO — Rajat IN_Journo 🖊️ (@Rajatin97) July 12, 2023

Edited By: Rajat Mourya