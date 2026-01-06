Language
    हरियाणा में डिजिटल तरीके से होगी जनगणना, अप्रैल से शुरू होगा पहला चरण

    By Rohtash Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:54 PM (IST)

    हरियाणा में डिजिटल तरीके से होगी जनगणना।

    जागरण संवाददाता, कैथल। राष्ट्रीय जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में डीसी अपराजिता की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनगणना के सफल और सटीक संचालन के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई।

    डीसी ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह ऑनलाइन और ऐप आधारित होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए इस राष्ट्रीय कार्य को सफल बनाएं। डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए।

    डीसी अपराजिता ने कहा कि यह प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में विभाजित की गई है। प्रथम चरण अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है, इसमें मुख्य रूप से मकानों की सूची तैयार की जाएगी और नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का कार्य किया जाएगा।

    वहीं, दूसरा चरण फरवरी-मार्च 2027 में शुरू होगा। इस मुख्य चरण में जनसंख्या की गणना होगी। खास बात यह है कि इस बार सेल्फ-इन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा, यानी नागरिक स्वयं ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

    बैठक में बताया गया कि तकनीक का उपयोग इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और त्वरित बनाएगा। इससे डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। जनगणना कार्य में शामिल सभी कर्मचारियों को मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल के उपयोग के लिए गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    इसके लिए संबंधित अधिकारी तैयारी शुरू करें। इस कार्य के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग जरूरी है। इसमें प्रगणक और पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। इस कार्य के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल 10 चार्ज ऑफिसर लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद या नगर पालिका के सचिव चार्ज ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे।

    इस अवसर पर डिवीजन सेंसेस इंचार्ज रामदासो, डीएमसी कपिल शर्मा, गुहला एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीआरओ चंद्रमोहन, डीआईओ दीपक खुराना, डीआईपीआरओ नसीब सैनी, जिला सांख्यिकी अधिकारी निर्मल देवी, जिला समन्वयक अधिकारी ज्योति राणा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।