हरियाणा के कैथल से बीजेपी विधायक लीला राम ने कांग्रेस पर आपसी गुटबाजी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी फूट से बाहर निकलना चाहिए तभी जाकर पार्टी प्रदेश के बारे में सोच सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला किरण चौधरी व कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं।

'कांग्रेस पहले अपनी फूट से बाहर निकले, तभी प्रदेश के बारे में सोच सकती है'- बोले BJP विधायक लीला राम

कैथल, जागरण संवाददाता। विधायक लीला राम ने कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी व कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। जबकि कांग्रेस के ही विधायक उनके साथ नहीं हैं। प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं के साथ महज चार विधायक नजर आए, जबकि दूसरा धड़ा खुद को मजबूत कहता है। विधायक लीला राम ने कहा कि ऐसे में कांग्रेस पहले अपनी खुद की फूट से बाहर निकले, तभी जाकर प्रदेश के बारे में सोच सकती है। 'क्या सुरजेवाला ने कुमारी सैलजा को मान लिया है अपना नेता' विधायक लीला राम ने गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के बाद अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुरजेवाला जो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। उन्होंने कुमारी सैलजा की अगुवाई में मीडिया से बात की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुरजेवाला ने कुमारी सैलजा को ही अपना हरियाणा का नेता मान लिया है। यदि हां तो फिर से मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हैं। 'कांग्रेस से दोगुनी सरकारी नौकरी दी' उन्होंने कहा कि वे उत्तरी हरियाणा से सीएम बनने का सपना पाल रहे हैं। पहले वे आपसी फूट से पार पा लें। रही बात हरियाणा में नौकरियों की तो सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में प्रदेश में कांग्रेस से दोगुनी सरकारी नौकरी दी हैं। लीला राम ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा कांग्रेस के मुकाबले दो गुना नौकरियां देगी। लीला राम ने कहा कि सरकार ने अब कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर पुलिस कर्मचारियों, खिलाड़ियों सहित सभी वर्गों के कल्याण का रास्ता साफ किया है। इन फैसलों के दूरगामी परिणाम होंगे।

Edited By: Rajat Mourya