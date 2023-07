Kaithal: मंदिर गई युवती का गांव से अपहरण, आरोपितों ने महिलाओं से भी की मारपीट; जांच में जुटी तीन टीमें

Haryana कैथल के एक गांव में मंदिर गई एक युवती का अपहरण कर ले जाने का मामला सामने आया है। युवती के चाचा ने तितरम थाना में शिकायत दी है। अपहरण की सूचना मिलते ही सीआइए की दोनों टीमें और तितरम थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। अन्य महिलाओं ने छुड़वाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की।

कैथल, जागरण संवाददाता: सोमवार सुबह करीब साढ़े छह बजे गांव के मंदिर में गई एक युवती का अपहरण कर ले जाने का मामला सामने आया है। युवती के चाचा ने तितरम थाना में शिकायत दी है। अपहरण की सूचना मिलते ही सीआइए की दोनों टीमें और तितरम थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। डीएसपी सज्जन सिंह मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अपहरण करने वाले युवकों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि तितरम थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती गांव की कुछ महिलाओं के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। पूजा करने के बाद जैसे ही वह बाहर आई एक गाड़ी में आए चार से पांच युवकाें ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। साथ गई अन्य महिलाओं ने छुड़वाने का प्रयास किया तो युवक उनके साथ मारपीट कर युवती को साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मंदिर के पास एकत्रित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को शांत करवाया। उसके बाद ग्रामीणों ने तितरम थाना में जाकर शिकायत दी और जल्द से जल्द युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की। पास के ही गांव का है आरोपित युवक बताया जा रहा है कि जिस युवक ने युवती का अपहरण किया है, उसने युवती के साथ किसी मंदिर में शादी की हुई है। शादी के बाद मामला अदालत में चला गया था। उसे समय अदालत में युवती ने बयान दिए थे कि वह अपनी मर्जी से अपने माता-पिता के साथ ही रहना चाहती है। युवक और युवती का गांव पास-पास ही है। अब पुलिस टीम युवती को बरामद कर अदालत में बयान करवाएगी। उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अपहरण की इस घटना से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जो युवक गांव से युवती को ले गए हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपितों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही पुलिस डीएसपी सज्जन कुमार ने बताया कि युवती के अपहरण को लेकर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। दोनों सीआइए और तितरम थाना पुलिस युवकों को पकड़ने के लिए रेड कर रही हैं। जल्द ही युवती को बरामद कर लिया जाएगा।

