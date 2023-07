Kaithal: बाढ़ की विभीषिका, पानी में बहे युवक का दो दिन मिला शव, युवक की बहादुरी ने बचाई एक अन्य की जान

Kaithal गुहला क्षेत्र में घग्गर नदी के उफान के कारण आई बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिय। पानी से बचाव के लिए अपने घर के बाहर मिट्टी के कट्टों से नाका लगा रहा युवक बाढ़ में बह गया और दो दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। वहीं दूसरी ओर एक युवक की बहादुरी से अन्य की जान बच गई।

बाढ़ में बहे युवक का दो दिन मिला शव, युवक की बहादुरी ने बचाई एक अन्य की जान

Your browser does not support the audio element.

गुहला-चीका/ कैथल, जागरण संवाददाता। गुहला क्षेत्र में घग्गर नदी के उफान के कारण आई बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देर रात घग्गर का किनारा दरकने से पानी के आसपास लगते गांवों में घुस गया। पानी का बहाव अत्यंत तेज है। गांव भूंसला में इस पानी से बचाव के लिए अपने घर के बाहर मिट्टी के कट्टों से नाका लगा रहे युवक को पैर फिसल गया था। इसके चलते वह पानी में बह गया था। टिंकू नाम के इस युवक का शव वीरवार सुबह दो दिन बाद गांव से दूर सड़क के किनारे तैरता मिला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बहते हुए किसी चीज से टकराने की वजह से टिंकू की मौत हो गई। व्यक्ति को बहता देख छत से कूद बचाई जान घग्गर के पानी में गुहला के गांव कमहेड़ी का एक व्यक्ति बह गया। बेहोशी की हालत में वह बहता चला गया और पास लगते पंजाब के गांव शशि ब्राह्मणां पहुंच गया। गांव के लोगों ने बाढ़ में बहते इस व्यक्ति को देखकर शोर मचाना शुरु कर दिया। साथ ही गांव का युवक कुलदीप उर्फ बिट्टू अपने परिवार के साथ बाढ़ की वजह से छत पर बैठा था। उसने शोर सुनकर पानी में बहते व्यक्ति को देखा और बिना देर किए छलांग लगा दी। पानी का वेग तेज होने के कारण बड़ी मशक्कत के बाद उसने कमहेड़ी निवासी बिंद्र को बाहर निकाल लिया। काफी देर बार बिंद्र को होश आया। वह यह बताने की स्थिति में नहीं था कि बाढ़ में कैसे बह गया। गांव शशि ब्राह्मणां के ग्रामीणों ने इस बहादुरी के लिए कुलदीप की पीठ थपथपाई। घर का जलस्तर घटा, टटियाना के घरों में घुसा पानी बुधवार की रात घग्गर में जलस्तर 29 फीट को पार कर गया था, लेकिन वीरवार सुबह यह एक फीट तक कम हुआ है। सुबह दस बजे 28 फीट पर पानी बह रहा है। दूसरी तरफ, बाढ़ का पानी अब घरों में घुसना शुरु हो गया है। बुधवार देर रात गांव टटियाना के कई घरों में पानी घुस गया है। लोग घरों की छत पर चढ़ कर राहत का इंतजार कर रहे हैं। घरों के बाहर मिट्टी के कट्टे भर कर लगाए गए हैं, लेकिन अब मिट्टी भी नहीं मिल रही।

Edited By: Preeti Gupta