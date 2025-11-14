कैथल में डेंगू का प्रकोप जारी, 7 नए केस आए सामने; 11 हजार घरों का किया गया सर्वे

जहां लार्वा मिलता है, वहां दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि डेंगू के मामले बढ़ने के बावजूद फोगिंग नहीं हो रही है। इस कारण लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका व पंचायतों को यह कार्य दिया गया है, लेकिन फोगिंग के लिए कई पंचायतों के पास तो मशीन तक नहीं है, ऐसे में कैसे डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव हो पाएगा। शुक्रवार को को टीमों ने 11 हजार घरों का सर्वे किया, जहां 34 जगहों पर मच्छर का लार्वा मिला है।



बता दें कि जिले में 930 टीमें विभाग की मलेरिया व डेंगू से बचाव को लेकर डोर-टू-डोर सर्वे कर रही हैं। लोगों को बीमारी से बचाव के लिए पानी के बर्तनों की सफाई करने, कूलर, फ्रिज की ट्रे, छत पर रखा पुराना सामान, गमले व घरों के बाहर जमा पानी की सफाई बारे जागरूक किया जा रहा है।



जिला स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. नीरज मंगला ने बताया कि डेंगू व मलेरिया से बचाव बारे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू के अब तक 79 व चिकनगुनिया के दो केस इस सीजन में सामने आ चूके हैं। लोगों को डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव बारे जागरूक किया जा रहा है। जिला नागरिक अस्पताल में जांच निशुल्क होती है। अगर किसी व्यक्ति को लक्षण नजर आते हैं तो वे सरकारी अस्पतालों में जांच करवाएं, ताकि समय रहते इलाज शुरू हो सके।